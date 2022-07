Review: F1 22 – over het hoogtepunt heen?

EA en Codemasters brachten hun tweede iteratie van de nieuwe Formule 1-game dit jaar uit. Zoals elke EA sports game betaamt heeft ook de F1 serie een kleine naamswijziging gehad. In plaats van het hele jaartal spreken we nu van F1 22. Word EA’s inspraak in deze game voor het eerst zichtbaar?!

Grootste veranderingen

We kunnen het wel hebben over wat deze F1-game zo goed maakt, maar deze basis werd al enkele jaren geleden gelegd door Codemasters. De fundering die men in het tijdperk van de vorige generatie consoles legde, werkt ook voor dit jaar weer.

Echter heeft Codemasters dit jaar de ‘mazzel’ dat er grote veranderingen zijn doorgevoerd bij de Formule 1-wagens. De grotere banden en de nog bredere wagens en achtervleugel brengen een heel ander rijgedrag aan de bolides. Dit is dan ook eigenlijk de grootste verandering van de game en het vereist wel weer even aanpassingsvermogen. Zo zul je rekening moeten houden met meer onderstuur, want daar zul je echt veel vaker last van krijgen. Helemaal als je van plan bent om alle hulpmiddelen uit te schakelen.

Voor de rest zijn er eigenlijk niet echt hele grote veranderingen aan de gameplay gedaan. Wel zijn er extra uitdagingen bij de pitstop bijvoorbeeld waar je zelf op het juiste moment in moet sturen om een zo’n snel mogelijke stop te kunnen maken en het perfect neerzetten van je wagen na de opwarmronde.

De andere veranderingen zijn dus voornamelijk visueel, zoals de manier waarop de score voor je trainingen worden bepaald. Opmerkelijk detail vind ik nog steeds het missen van een longrun trainingsprogramma. Er zit wel een racestrategie-programma bij, maar dat is slechts vijf rondes. Ik zou toch ook wel een uitdaging zien in een programma waarin je 11 of meer rondes zo consistent mogelijke tijden neer moet zetten.

Is F1 Life EA’s idee?!

Wel is er een heel nieuw segment aan de serie toegevoegd in de vorm van F1 Life. Een ware F1-coureur verdient natuurlijk bakken geld en (hopelijk) ook trofeeën en dat moet geshowd worden. Dat doet F1 22 in de vorm van F1 Life.

Daarin kun je niet alleen je trofeeën in een kast zetten, maar ook ‘supercars’ kopen. Dit zijn niet alleen hele snelle Ferrari’s en McClaren’s, maar ook de twee safetycars die normaal over de circuits gaan.

Deze kun je dus ook daadwerkelijk op alle circuits testen, dus als je wil weten hoe een bestuurder van een safety car zich voelt, dan is het zeker een aanrader. Persoonlijk begrijp ik niet zo heel erg wat het geheel toevoegt aan de game, maar ik kreeg wel respect voor Bernd Mayländer, die normaal deze wagen bestuurt en ook nog kritiek krijgt van de F1-coureurs over zijn snelheid.

Vergeleken met een F1-wagen voelen de ‘supercars’ soms als een tank om door de bochten te krijgen met veel overstuur en corrigeren om op het asfalt te blijven. Het voelt al met al aan als een toevoeging waar niemand om gevraagd heeft en ik vraag me af of dit niet van hogerhand (EA) er doorheen gesluisd is. De ‘supercars’ voelen daarentegen ook een stuk meer arcade aan dan de F1-wagens, wat je eigenlijk meer uit je flow haalt.

Helemaal omdat de modus dus ook tussen de Formule 1 weekenden zijn gepropt. Het is misschien als een leuke afwisseling bedoeld, maar ik zit er niet op te wachten en ben blij dat er zelfs een mogelijkheid is om het te skippen. Al krijg ik dan geen extra punten toegewezen voor mogelijke upgrades.

De eerste VR Formule 1 ervaring!

Ik zal heel eerlijk zeggen dat mijn laptop (met een Nvidia RTX 2060) het soms moeilijk had om de game, Oculus Link en Steam VR te draaien. Ik had op een gegeven moment zelfs dubbel beeld (zowel voor me als schuin boven me), maar dat leek meer met de warmte van buiten te maken.

Toen de game eenmaal veel soepeler draaiden en ik kon genieten van VR racen, was ik ook meteen verkocht.

De game levert helaas wel grafisch fors in, maar het komt alsnog goed genoeg over om te merken hoe krap zo’n coureur eigenlijk in een F1-bolides zit (nou ja, eigenlijk meer ligt). En hoe razend snel je eigenlijk op alles moet reageren en hoe snel er eigenlijk een fout om de hoek ligt.

Denk je eens voor dat coureurs soms met snelheden van 300+ in hun zijspiegels moeten kijken om te zien waar hun tegenstanders zijn en ook nog moeten voorkomen dat ze de naderende chicane niet te laat zien. Het gezichtsveld van de coureur wordt daarnaast nog flink beperkt door de beveiliging om hen heen en de halo die recht voor hun gezicht zit.

Alhoewel VR heel leuk is om te doen, merkte ik wel dat ik eigenlijk te weinig VR speel om daar aan te wennen. En het eigenlijk ook niet echt slim is om hartje zomer VR-games te spelen, want men wat wordt het heet met zo’n headset op. Bovendien is de Meta Quest 2 ook een die een stuk zwaarder is om dat het eigenlijk een losstaande headset is en dus alle processoren erin verwerkt zijn. Maar dat is voer voor een andere discussie. De VR-ervaring is echt gaaf, maar ik zou er persoonlijk niet een hele dikke PC en bijbehorende VR-bril voor kopen. Maar als je dit hebt en ook nog een Formule 1-fan bent dan zou ik het stom vinden als je dit geen poging geeft.

Engine breaking

Ondanks dat F1 22 een positief indruk heeft achtergelaten, moet ik toch zeggen dat er ondanks de verplichte vernieuwingen te weinig werk is gemaakt aan het grafische verbeteren van de game. Waar games als Gran Turismo en Forza hele grote stappen maakt, lijkt de engine van Codemasters wel op zijn eind te zijn.

De game lijkt te focussen op de nieuwe generatie, door bijvoorbeeld de coureurs Charles Leclerc, Lando Norris en George Russel op de cover van de standaard editie en het beginscherm te zetten. Of zou het komen doordat de Britse ontwikkelaar nog een beetje zure nasmaak heeft van wat er zich vorig jaar in Abu Dhabi heeft afgespeeld?!

Echter voelt de game grafisch gezien helemaal niet als vooruitgang en lijkt ook dit wel hetzelfde kunstje te zijn als EA al jaren met FIFA en dergelijke flikt. Minimale veranderingen, een likje verf over de menu’s, wat kleine nietszeggende toevoegingen en het kan weer een jaartje door.

Het ontbreken van Braking Point heb ik daarbij nog niet eens aangehaald, maar ook dat vond ik nou niet echt daverend. Ik zie nog liever dat je een coureur vanaf zijn/ haar kart carrière kunt volgen dan een op een Netflix gebaseerde productie (Drive to Survive) proberen te laten ervaren of nu de F1 Life modus. Het liefst zie ik nog een Gran Turismo achtige academy waarin je echt alle kneepjes van het vak kunt leren, maar ook uitgedaagd wordt om het nog beter te doen.

F1 22 een goede game, maar de serie is over het hoogtepunt

De enige die ik F1 22 echt zou aanraden om te kopen zijn degene die de afgelopen jaren hebben overgeslagen of de diehard fans die zelf de veranderingen van de bolides willen ervaren. En natuurlijk dat kleine groepje gamers dat al een VR-headset voor de PC in huis heeft en echt willen ervaren hoe het is als F1-racer. Ik zeg niet dat de game slecht is, maar de vernieuwingen zijn eigenlijk te weinig om nog een keer de volle mep te verantwoorden. Daarbij is de engine van de game gewoon aan vervanging/ een flinke upgrade toe en moet Codemasters zich meer gaan focussen op wat ze goed doen dan dingen toe te voegen waar niemand om gevraagd heeft. Het is dat de fundering van deze serie zo goed is en dat is ook een van de redenen waarom deze game gewoon een dikke voldoende scoort.

Ontwikkelaar: Codemasters

Uitgever: EA

Platforms: PC, PlayStation (4 & 5), Xbox (One en Series S/X)

Gespeeld op: Lenovo Legion 5