Return is de nieuwe kleine map in Warzone 2.0 die Rebirth moet doen vergeten

Er is een afbeelding gelekt van de mogelijke opvolger van Rebirth uit Call of Duty Warzone. Volgens Insider Gaming komt de map ‘Return’ naar Warzone 2.0 als Resurgence map.

De bovenstaande map heet dus blijkbaar Return (of het is een codenaam) en zou daar dus ook weer Resurgence op gespeeld kunnen worden. Daarnaast zouden ook Ground War en het nieuwe DMZ in dit level gespeeld kunnen worden.

Echter willen we wel vermelden dat de map niet als officieel bewezen is, maar dat Activision wel bezig is om de verspreiding ervan tegen probeert te houden. Dit zou heel goed kunnen betekenen dat de bronnen van de site bij het juiste end zitten.

Sinds vorige week is de eerste Warzone weer speelbaar sinds Warzone 2.0 online ging. Het betreft wel een flink afgeschaalde versie ervan, namelijk zonder Rebirth en Fortune’s Keep. Daarnaast zal die versie ook niet meer worden geüpdatet of van nieuwe Battle Passes worden voorzien. Binnenkort moet er ook nog een mobiele versie van Warzone gaan verschijnen en die neemt ons weer terug naar Verdansk.