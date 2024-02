“Respawn werkt aan first person Mandalorian game”

Respawn Entertainment is al enige tijd bezig met een first person shooter in het Star Wars-universum. Mogelijk is deze gebaseerd op the Mandalorian.

In de game zullen spelers aan de slag gaan als een Mandolorian bounty hunter (het is niet bekend wie) en het zal plaatsvinden tijdens de hoogtijdagen van de Empire. Het is aan jouw de taak om de slachtoffers binnen te brengen en het maakt niet uit of ze warm of koud binnenkomen.

Dit claimt Jeff Grubb in ieder geval op X. Het wordt dus geen game die gebaseerd is op de tv-serie, maar een game met daarin een Mandolorian. Hij heeft het ook over een stylized game, iets wat heel uniek is voor een Star Wars-game.

And while it does have Mandalorians in it. It's not "The Mandalorian: The Show: The Game." — Grubb (@JeffGrubb) February 16, 2024

Wanneer de first person shooter van Respawn moet verschijnen, is nog niet bekend. We zullen het uiteraard voor jullie in de gaten houden!