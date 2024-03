Prince of Persia: The Lost Crown krijgt dit jaar nog veel content

De gratis updates, waarvan op 20 maart de eerste zal verschijnen brengen onder andere een Permadeath modus, nieuwe outfits voor Sargon en een Bosh Rush modus. Later dit jaar zal er dus ook nog een verhalende DLC naar de game komen. Het lijkt er echter op dat die niet gratis zal zijn.

Exciting news for Prince of Persia: The Lost Crown! 🎉

Three free updates and one story DLC are on the horizon in the coming months.

📆 The first update arrives on March 20!

What upcoming feature are you most excited about: speedrun mode, boss rush, or new challenges? pic.twitter.com/Rc0uhD0WGX

— Prince of Persia™: The Lost Crown (@princeofpersia) March 13, 2024