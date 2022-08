Preview: Those Who Came

Tijdens Gamescom hebben wij verschillende games gezien. Van AAA- tot indie-games. Één van die indie games was Those Who Came. Wat kan je verwachten van deze titel?



Those Who Came heeft een uniek concept, namelijk het redden van de aarde door het te helen. Dit doe je niet alleen, maar met drie andere vrienden in co-op! Zoals in de echte wereld, kan je de aarde niet in jouw eentje redden, maar dat doen wij met z’n allen. Ondanks dat deze titel het beste wordt ervaren met vrienden, kan je het ook alleen spelen. Co-op is niet hetgeen wat het uniek maakt ten opzichte van andere games. Wat het uniek maakt is de manier waarop jij de wereld redt.

Het gebruik van energieën

Het doel van de game is om de wereld te helen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat de wereld jou probeert aan te pakken. Er is geen combat, dus hoe red jij de wereld en daarmee meteen jezelf? Dat doe je door verschillende energieën te gebruiken. Those Who Came heeft vier verschillende vormen van energie die de speler kan gebruiken; namelijk: Airy, Ether, Fire en Jonter. Door ze in te zetten kunnen spelers de wereld helen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat deze titel verschillende uitdagingen zal hebben. Dit zorgt ervoor dat spelers goed na moeten denken over hun volgende stappen en op basis daarvan de juiste keuzes moeten maken. RolldBox Games moedigt spelers aan om de wereld te verkennen. Zo kan je verschillende verzamelobjecten vinden, waaronder outfits. Als je dit doet kan jij jezelf upgraden, om de laatste uitdaging makkelijker aan te gaan. Deze titel zal ook een arcade mode hebben, waar PvP centraal staat. Ondanks dat er geen combat is, gebruiken spelers de vier energieën om zo tegen elkaar aan te gaan.

Those Who Came komt uit op 30 augustus en zal beschikbaar zijn op Steam. Bekijk hier de trailer. Laat ons weten wat jij ervan vindt en of jij het gaat spelen!