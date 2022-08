Preview: The Callisto Protocol

Het is geen geheim dat The Callisto Protocol de kleine broer is van Dead Space. Dat is de reden waarom velen er erg naar uitkijken. Wij zijn ook erg benieuwd naar deze nieuwe sci-fi, survival-horror titel. Nadat wij deze exclusieve preview hebben gezien, zijn wij erg enthousiast.



The Callisto Protocol speelt zich af in een gevangenis op Jupiters maan Callisto. De ontwikkelaars vinden het belangrijk dat de atmosfeer, spanning, brutaliteit, machteloosheid en menselijkheid goed over komen bij de speler. Dit hebben zij gedemonstreerd door middel van combat.

Nieuw, maar toch bekend

De combat van The Callisto Protocol lijkt erg veel op Dead Space; en dat is niet erg. Er zijn bepaalde dingen aangepast. Denk hierbij aan het verfijnen van animaties, waardoor het soepeler verloopt; en de mogelijkheid om te ontwijken in close quarters combat. Het is typisch Dead Space, dus het zal niet onbekend zijn voor de veteranen onder ons. Het belangrijkste element is het mutatie systeem die Striking Distance Studios geïmplementeerd heeft. Tijdens combat muteren vijanden. Wat betekent dat zij sterker worden als jij ze niet snel genoeg aanpakt. Dit kan je doen door op hun zwakke plek te schieten. Dit wordt vaak aangegeven met tentakels die uit hun lichaam steken. Het biedt een korte mogelijkheid om snel een vijand te verslaan; vaak heb je er een seconde voor. The Callisto Protocol heeft verschillende type vijanden. Hetgeen wat wij tot zover hebben gezien zijn de standaard bewakers/gevangenen, brutes en spin-achtige wezens. Je hebt niet alleen wapens en melee combat om met ze te handelen, maar ook equipment.

Leuke snufjes en bezichtigingen

The Callisto Protocol heeft verschillende soorten equipment waar jij gebruik van kan maken. Hetgeen wat wij zagen gaf jou de mogelijkheid om vijanden te grijpen en weg te gooien. Dit kan je gebruiken tijdens momenten waarin je stealthy wilt zijn. Je kan vijanden bijvoorbeeld gooien in een hout versnipperaar. Zorg er wel voor dat je let op de cool-down timer die jouw equipment heeft. Het is mogelijk om equipment en wapens te upgraden. Je moet hiervoor de omgeving onderzoeken. Het scheelt wel dat deze titel verschillende locaties heeft. Ondanks dat je op een high security gevangenis bent, is er genoeg visuele variatie. Naast de standaard gevangenis, kom je ook in een bebost gebied en zelfs in een riool. Dit zijn maar een paar locaties die wij te zien kregen tijdens deze preview. De ontwikkelaars wouden niet teveel laten zien, omdat het een narratieve ervaring is. Zij kijken er wel naar uit dat spelers het zelf meemaken.

Een geestelijke opvolger

Het is geen geheim dat The Callisto Protocol een geestelijke opvolger is van Dead Space. Dat probeert Striking Distance Studios ook niet te verbergen. Zij hebben daar verschillende elementen van gepakt en het verwerkt in een bijzondere setting, met verschillende vijanden en locaties. Hier hebben zij gameplay elementen aangepast waardoor de combat soepeler is en jou verschillende mogelijkheden geven om te overleven. The Callisto Protocol komt uit op 2 december en zal beschikbaar zijn op: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Bekijk de gameplay reveal hier!