Preview: Superfuse

Tijdens Gamescom 2022 waren er verschillende uitgevers aanwezig. Raw Fury was daar ook, zij lieten verschillende indie titels zien. Één van de titels was de action RPG Superfuse. Lees hier meer over de exclusieve preview die wij hebben gekregen!



In de wereld van Superfuse vindt er een alien invasie plaats. Het is aan jou en drie vrienden om de wereld te redden! Des te verder jij in het verhaal komt, ontravel jij een complot wat invloed kan hebben op de mensheid. Ik ben erg benieuwd naar wat Stitch Heads Entertainment voor ons in petto heeft voor het verhaal. Momenteel klinkt het als een vrij standaard verhaal; waarin jij de grote schurk moet verslaan. Hetgeen wat mij benieuwd maakt is het complot dat ontrafelt wordt. Hiermee kan het verhaal zich van de rest afzonderen.

Diablo met superhelden

Zoals aangegeven is Superfuse een action RPG. De gameplay komt het meest overeen met Diablo, maar weet zich ervan te onderscheiden. Je kan kiezen tussen vier personages en ieder heeft zijn eigen voor- en nadelen. Tijdens de preview heb ik twee personages gezien. Een barbarian-type en een wizard-type. De barbarian spreekt voor zich. Dat personage is gemaakt voor close-quarters combat. Hij heeft genoeg health en kan wel een stootje hebben. De wizard is bijzonder. Zij heeft meer controle over verschillende elementen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ijs en vuur. Zij heeft wel minder health, dus dat maakt haar een goede optie voor long-range combat. De personages hebben een eigen design wat hun uniek maakt ten opzichte van elkaar en andere personages in de game. Wat de personages van Superfuse leuk maakt is dat je niet als fantasy-personages speelt, maar als superhelden.

Dat is niet het enige aspect dat Superfuse onderscheidt van andere games. Tijdens het spelen ontvang je loot. Naast dat je verschillende soorten armor vindt; is er ook een kans dat je items vindt die jouw krachten kunnen versterken. Superfuse heeft een soort grid-systeem waar je verschillende aanvallen en vaardigheden kan upgraden. Op die manier kan jij jouw personage aanpassen naar jouw playstyle. Je kan levels opnieuw doen, maar de ontwikkelaars hebben mij verteld dat de levels procedurally generated zijn. In andere woorden, niet alle levels zijn hetzelfde. De levels verschillen van grootte. Wat betekent dat jouw mogelijkheid om een level te verkennen verschilt.

To be continued…

Al met al kan ik zeggen dat ik erg uitkijk naar Superfuse! Ik denk dat ondanks het Diablo-esque gameplay heeft; het erg toegankelijk is voor spelers die er weinig, tot geen ervaring mee hebben. Superfuse is momenteel nog in ontwikkeling en heeft geen vaste releasedatum. Je kan de game al wel op jouw verlanglijst zetten op Steam. Heb je al wat gezien van Superfuse? Zo ja, laat ons weten wat je ervan vindt! In het geval dat je nog niks hebt gezien, bekijk hier de trailer.