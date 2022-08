Preview: Atlas Fallen

Het lijkt er op dat ontwikkelaar Deck 13 fan is van het woord Fallen. Nadat ze Lords of the Fallen maakten, zijn ze nu bezig met een game genaamd Atlas Fallen. Het project, dat tijdens de Opening Night Live van de Gamescom werd onthuld, wijkt af van de andere games die de studio recentelijk maakte. De productie van soulslike games wordt (tijdelijk) aan de kant gezet voor een actie RPG binnen een semi-open wereld. De blik die ik op de game kon werpen tijdens een preview event gaf me één gevoel; dat hoewel Atlas Fallen wellicht net boven het generieke uitstijgt, ik nog niet overtuigd ben van diens potentie.

Atlas Fallen speelt zich af in een fantasywereld waarin de inheemse zonnegod het voor het zeggen heeft. Er is echter één ding waar de zonnegoed een hekel aan heeft: mensen. Hij heeft de inwoners van de wereld namelijk tot zijn slaven gemaakt met het doel om een speciale grondstof voor hem te verzamelen. Deze grondstof wordt vervolgens geofferd om de zonnegod nog krachtiger te maken. Voor de hoofdpersoon is het echter een ander verhaal. Doordat jij een mysterieus object vindt, breek je los van de invloed van de zonnegod. In een fantasy RPG kan je dan ook eigenlijk maar één ding doen daarna: proberen je medemensen te redden.

De wereld van de game is gebaseerd op bestaande woestijnomgevingen. Jouw personage kan middels diverse abilities vlug rondreizen. Zo werd een slide ability getoond die je op hoge snelheid door de zanderige duinen kan brengen. Dit was een van de momenten waarop ik enthousiast raakte van Atlas Fallen. Het deed me een beetje denken aan de inFamous-games, waarbij het navigeren door de wereld een van de leukste gameplay-elementen is. Deck 13 vertelde dat je bewegingsabilities ook uitgebreid kunnen worden, denk aan een dubble jump en meerdere dash abilities.

Stijve wereld

Mijn enthousiasme zakte echter wat toen ik meer inzicht kreeg in de wereld van de game. Deze wordt semi-open, waarmee bedoeld wordt dat diverse kleinere werelden lineair aan elkaar gelinkt worden. Binnen die gelinkte werelden kan je echter wel vrij rond bewegen. Ik denk dat je op deze manier kan voorkomen dat de speler te snel in een wereld met te sterke vijanden terechtkomt. Waar ik echter mee zit is dat de wereld zoals getoond in de preview nogal levenloos oogt. De woestijnomgeving waren leeg.

Dat is niet per se onlogisch, het is namelijk een van de meest moeilijke gebieden om in te overleven. Maar het design van het geheel oogde wat stijfjes en niet uitnodigend. Toegegeven, er zijn wat collectibles te vinden, maar dat maakte het voor mij niet aantrekkelijker. Daarom kwam hetgeen waar ik eerst enthousiast van werd, de movement abilities, een beetje in een kwaad daglicht. Sliden lijkt bijvoorbeeld leuk, maar als je het ellenlang door een saaie wereld moet doen, is de pret er al vrij snel af.

Gemengde gevoelens

De kern van Atlas Fallen is de combat, die je hebt met allerlei soorten monsters die je in de wereld tegen kan komen. In de preview zag ik voorbeelden van grote krabben, zandwormen en vliegende wezens. Toen ik vroeg of deze encounters random waren, beschreef Deck 13 het als een math based generation. De encounters zijn dus deels random en deels niet. Sommige monsters zitten op een vaste plaats, zoals in de buurt van een krachtige collectible. Anderen zullen je eerder verrassen op basis van hoe vergevorderd je stats zijn.

Die stats verhoog je overigens door te verzamelen en te craften. Dit, gepaard met de combat, is een van de generiekere onderdelen van Atlas Fallen. Hoewel niks ervan kwalitatief slecht oogde, was er ook niks dat boven de middenmaat leek uit te stijgen. Wel noemenswaardig was de hop on/hop off co-op die het spel bevat. Deze is online en geeft je de mogelijkheid om het gehele spel door te spelen met een andere speler. Deze zal je dan begeleiden bij je reis door de woestijn.

Zoals je wellicht wel merkt is mijn hart nog niet sneller gaan kloppen van Atlas Fallen. Generiek is het woord dat bij deze preview een beetje de boventoon voerde. Ik heb gemengde gevoelens over de movement abilities. Ze lijken me leuk om uit te voeren, maar de wereld van de game is wellicht te groot en oninteressant om de abilities in te gebruiken. Deze preview heeft de game aardig laten zakken op mijn prioriteitenlijst. Het volledige plaatje zullen we echter volgend jaar zien, wanneer het spel in de schappen zal liggen.