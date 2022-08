Preview – Aliens: Dark Descent

Tijdens Gamescom 2022 hebben wij een preview gekregen voor Aliens: Dark Descent. Tijdens deze preview kregen wij met name gameplay te zien. Wij hebben beelden van de PC-versie gezien, maar de game zal ook op consoles worden uitgebracht.



In Aliens: Dark Descent neemt de speler controle over vier marines die op verschillende missies gaan. Dit is een real-time strategy game, waarin overleven en management van belang zijn. Net zoals XCOM en andere soortgelijke titels. Tijdens missies wordt je aangemoedigd om onderzoek te doen en om resources te verzamelen. Dit is nodig om van de planeet te ontsnappen en om te overleven tijdens andere missies.

Onderzoeken, overleven en onderhouden

Zoals eerder is aangegeven heb je controle over vier marines (die je zelf samen kan stellen), dit is jouw squad. Er zijn zes verschillende classes van marine waarvan je kan kiezen, waarvan ieder een eigen attribute heeft. Naast het feit dat je controle hebt over hun, moet je ook voor ze zorgen. Dit doe je door hun stress level in de gaten te houden. In het geval dat marines teveel stress krijgen luisteren ze niet meer naar jou; wat betekent dat het zowel hun als de levens van anderen kan kosten. Het is uiteraard mogelijk om de stress levels te verminderen. Dit kan gedaan worden door “safe zones” te creëren, of door pillen te gebruiken. Dit gaat altijd ten koste van iets. Bij het gebruik van pillen hoef je geen safe zone te maken, maar het wordt geadviseerd om ze te gebruiken in noodgevallen. Het maken van safe zones zorgt ervoor dat jouw squad veilig is, maar daar worden resources voor gebruikt. Het is daarom belangrijk dat je zeker bent over jouw keuzes, omdat zij uiteindelijk invloed hebben op de missie.

De Xenomorphs

Aangezien de game Aliens: Dark Descent heet, heeft het ook… Aliens. Deze Xenomorphs staan uiteraard bekend bij velen vanwege andere games als Alien Isolation en/of de populaire filmreeks. Deze titel heeft meer dan één Xenomorph die jouw squad in de weg staan. Zij zwerven door de map en beginnen op jouw squad te jagen als je wordt gezien. Zij vallen met een grote groep jouw squad aan en zijn immens sterk. Het is erg belangrijk dat jij jouw squad goed onderhoudt, omdat de Xenomorphs marines kunnen kidnappen. Als dat niet gebeurd dan is de kans groot dat iemand van jouw squad overlijdt. Wat deze titel ook overneemt van XCOM is permadeath; wat betekent dat jij je niet teveel moet gaan hechten aan jouw squad.

Rust lekker uit

Wanneer een missie voorbij is ga je terug naar de hoofdbasis. Ontwikkelaar, Tindalos Entertainment, adviseert om te wachten voordat je een nieuwe missie aanneemt. Aan het einde is jouw squad moe en willen ze rusten. Hier heb je de mogelijkheid om ze te levelen en daarmee sterker te maken voor de volgende missie. Voor het geval dat je toch besluit om met vermoeide marines op pad te gaan zijn ze minder efficiënt op het veld.

Aliens: Dark Descent heeft geen vaste releasedatum, maar wordt wel verwacht in 2023. Het wordt zowel op de voorgaande en huidige consoles uitgebracht. Alhoewel er niets werd vermeld over een Switch-port. Bekijk hier ook de trailer van Aliens: Dark Descent.