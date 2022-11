Ook de Europese Commissie bemoeit zich met overname Activision Blizzard

Blijkbaar heeft de Europese Commissie ook een reden gevonden om naar de overname van Activision Blizzard door Microsoft te kijken.

Ook de mensen in Brussel hebben het vermoeden dat de Call of Duty-game vroeg of laat alleen nog op Xbox-platforms (waaronder dus ook PC valt) zullen verschijnen. Toen Microsoft liet weten de uitgever voor 69 miljard dollar over te willen nemen, liet het al weten dat de games gewoon nog op de PlayStation-consoles te zullen komen.

Echter bleek dit volgens Jim Ryan maar een aanbod voor beperkte tijd te zijn en was deze maar zeer beperkt. Het zorgde er in ieder geval voor dat diverse waakhonden toch hun ogen op de zaak richtten. Zo zit het Britse CMA al in de tweede fase van het onderzoek.

Ook de Europese Commissie heeft een onderzoek lopen naar de mega overname en ook hier kwam naar boven dat Microsoft baat heeft bij het weghouden van games bij andere platformhouders en daar ook toegang tot zal krijgen als de overname wordt goedgekeurd.

In Brussel hebben ze in ieder geval tot 23 maart 2023 om hun zaak hard te maken. We zijn benieuwd of de zaak genoeg bewijzen zal bieden om een stokje ervoor te kunnen steken.