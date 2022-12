Online Horizon-game bevestigd door Guerrilla Games

Vacatures leveren nog wel eens leuke informatie op. Zo is het Amsterdamse Guerrilla Games op zoek naar personeel voor een online Horizon-game.

Geruchten over een online game in het Horizon universum gaan al enige tijd de ronde en vandaag wordt dat dus door Guerrilla bevestigd. Op social media laat de ontwikkelaar weten:

“Een nieuw intern team ontwikkelt een losstaand Online Project dat zich afspeelt in Horizons universum. De game bevat nieuwe personages en een uniek, gestileerd uiterlijk waarin vrienden de majestueuze wildernis van Horizon samen kunnen verkennen.”

Voor het project is de studio op zoek naar een hoop verschillende soorten ontwikkelaars gezocht, waaronder programmeurs, mapontwerpers en verhaalschrijvers. Je hoeft overigens niet bang te zijn dat er geen singleplayer games met Aloy zullen verschijnen, want daarover meldt de ontwikkelaar dat ze daar gewoon door mee zullen blijven gaan.

Naast de multiplayergame in het Horizon universum heeft de studio nog een game in ontwikkeling. Volgens geruchten gaat dat om een remaster van Horizon Zero Dawn.

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon

It's an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!https://t.co/G9tvnSkQQQ pic.twitter.com/Xqab1JGabV

