Nintendo heeft vandaag in een Xenoblade Chronicles 3 Direct-video van zo’n 25 minuten nieuwe beelden getoond van gevaarlijke monsters, bijzondere personages en prachtige locaties van de game die binnenkort wordt uitgebracht.

Xenoblade Chronicles 3 wordt op 29 juli uitgebracht voor de Nintendo Switch, maar het is nu al mogelijk om een glimp op te vangen van de gebeurtenissen die het grootse avontuur van Noah, Mio en hun vrienden introduceren. Ga naar het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland om de gehele Xenoblade Chronicles 3 Direct te bekijken.

Xenoblade Chronicles 3, de nieuwste titel in de veelgeprezen RPG-serie, verbindt de toekomsten van de twee vorige Xenoblade Chronicles-hoofdgames. Xenoblade Chronicles 3 kan ook een uitstekend beginpunt zijn voor spelers die zich willen onderdompelen in een immense RPG-wereld vol bijzondere personages, een meeslepend verhaal en prachtige gebieden.

In Aionios, de wereld van Xenoblade Chronicles 3, zijn de twee naties Keves en Agnus met elkaar verwikkeld in een hevige strijd. Vechten is voor de soldaten dagelijkse kost. Zes soldaten van deze twee naties worden op pad gestuurd om een speciale missie te voltooien. Lukt het deze personages, die ooit niets dan wederzijdse haat kenden, om een manier te vinden waarop iedereen kan blijven leven?

In dit betoverende verhaal gaan spelers op reis met deze zes dappere individuen om de waarheid te ontdekken over hun wereld – een plek waar elke overwinning in de strijd en elke tegenslag een nieuwe kans biedt om de loop van de geschiedenis te veranderen en een onzeker lot te beteugelen.

Hoogtepunten van de presentatie waren onder andere:

 Verken een enorme wereld: In Aionios vind je talloze plekken waar de natuur welig tiert, wat in groot contrast staat met het gruwelijke conflict dat de twee naties in zijn greep houdt. Tijdens de reis door Aionios worden bezochte locaties opgeslagen als herkenningspunten. De speler kan snel naar zulke punten reizen, waardoor het eenvoudiger is om door de enorme wereld te navigeren. Het is mogelijk om de wereld in alle vrijheid te verkennen, of ervoor te kiezen om een uitgestippeld pad te volgen naar de volgende bestemming met behulp van een navigatiefunctie. Tijdens het verkennen zullen spelers allerlei bijzondere herkenningspunten en wezens tegenkomen. En net als de gebieden variëren ook de levensvormen van gemoedelijk tot gevaarlijk. Sommige wezens, zoals de Demonic Krenolur, maken geen geheim van hun woeste aard.

 Leer de kunst van het vechten: Als je teamgenoten klaar zijn om de strijd aan te gaan, kunnen ze krachtige vaardigheden – ook wel Arts genaamd – gebruiken om het gevecht naar hun hand te zetten. Sommige Arts kunnen een tegenstander uit balans brengen, waar andere weer meer schade toebrengen afhankelijk van waar de aanval vandaan komt of zelfs bondgenoten kunnen genezen. Door meerdere Arts aaneen te rijgen met spectaculaire Chain Attacks weten vijanden niet wat hen overkomt. Naarmate teamgenoten meer gevechtservaring opdoen, kunnen ze krachtige Master Arts en Fusion Arts leren om nog sterkere aanvallen te kunnen ontketenen.

 Rust uit en neem missies aan bij kolonies: In Aionios kunnen spelers kliffen beklimmen, over zandhellingen struinen, tokkelen langs touwen en de zeeën bevaren. Hoewel er een hoop op het spel staat, kunnen spelers de wereld in hun eigen tempo verkennen. Zo zul je vroeg of laat ook kolonies ontdekken. Daar kun je spullen kopen, lokale bewoners ontmoeten en missies aannemen. Bij zulke kolonies en rustplaatsen kun je Noah en zijn vrienden nog beter leren kennen. Door met verzamelde materialen te koken of edelstenen te bewerken kunnen diverse vaardigheden worden verbeterd. Ook zijn kolonies de ideale plekken om even tot rust te komen voordat je je weer in de prachtige open wereld begeeft en de meest uiteenlopende vijanden moet verslaan.

 Personageklassen: Elk personage in het team heeft een klasse die invloed heeft op de manier waarop hij of zij vecht. Om een voorbeeld te noemen: de Swordfighter leidt het gevecht als gebalanceerde offensieve kracht, maar er zijn ook klassen die gespecialiseerd zijn in het genezen of verdedigen, naast vele andere vaardigheden. Spelers kunnen tijdens een gevecht vrijuit wisselen tussen personages om te besturen, en hun klassen kunnen ook worden gewijzigd zodat ze goed aansluiten op die van hun bondgenoten. Het loont dus om veel tijd te steken in het leren kennen van meerdere klassen om het ideale team mee samen te kunnen stellen.

 Rekruteer helden voor het team: Je gaat met een groep van zes hoofdpersonages op reis in Xenoblade Chronicles 3, maar gaandeweg zul je ook inwoners van Aionios tegenkomen die je graag willen helpen als zevende teamlid. Op het strijdtoneel kan slechts één heldenpersonage je helpen, maar je kunt vrijuit tussen helden wisselen. Bovendien hebben ze hun eigen speciale klassen, zoals Guardian Commander, Incursor en War Medic. Teamleden kunnen zelfs klassen van helden aannemen zodra ze een bondgenoot worden. Door meer helden te rekruteren, krijgen spelers dus de beschikking over een bredere selectie klassen en Arts, waardoor hun strategische arsenaal wordt uitgebreid.

 Fuseer tot Ouroboros: Door in een gevecht te fuseren middels een proces dat Interlinking wordt genoemd, kunnen twee personages samensmelten tot een buitengewoon sterke vorm die bekendstaat als een Ouroboros. Deze oersterke Ouroboros kan nog krachtiger worden met punten die je in een gevecht kunt verdienen. Ook kunnen Ouroboros helpen bij het uitvoeren van Chain Attacks met de rest van het team.

 Content van de uitbreidingspas: Haal meer uit de wereld van Xenoblade Chronicles 3 met de betaalde uitbreidingspas. Daarmee krijgen spelers vanaf de release van de game tot eind 2023 aanvullende content, die in vier sets** zal worden uitgebracht, om hun reis door Aionios uit te breiden. De content bevat handige voorwerpen, nieuwe outfits en kleurenvarianten voor outfits, challenge battles, nieuwe missies, nieuwe heldenpersonages en tot slot een nieuw verhaalscenario. De uitbreidingspas voor Xenoblade Chronicles 3 is vanaf vandaag verkrijgbaar als pre-purchase voor € 29,99 in de Nintendo eShop.

 Gebruik amiibo: Xenoblade Chronicles 3 is compatibel met amiibo-accessoires. Scan een compatibele amiibo om handige voorwerpen te ontvangen voor het avontuur in Aionios. Als je de Shulk-amiibo scant, zal het zwaard van een personage lijken op de Monado, het iconische wapen uit het oorspronkelijke Xenoblade Chronicles, als je de Swordfighter-klasse van Noah gebruikt.

Xenoblade Chronicles 3 is vanaf 29 juli verkrijgbaar in de winkel en in de Nintendo eShop op de Nintendo Switch. Het is overigens ook al mogelijk om een pre-order voor de game te plaatsen, zodat je Aionios direct kunt betreden zodra de game wordt uitgebracht.

Daarnaast zal de Xenoblade Chronicles 3 Collector’s Edition exclusief verkrijgbaar zijn in de My Nintendo Store. Deze speciale editie bevat de game, verpakkingsartwork van Masatsugu Saito, een artbook (softcover, in kleur) van meer dan 250 pagina’s en een SteelBook®. Pre-orders voor de Collector’s Edition zijn vanaf eind juli mogelijk*.