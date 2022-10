Need for Speed Unbound officieel uit de doeken gedaan

EA en Criterion Games hebben vandaag dan officieel Need for Speed Unbound onthuld.

Er werd al enkele maanden gespeculeerd rondom de nieuwe Need for Speed en de meeste leaks lijken middels de trailer bevestigd. Need for Speed Unbound speelt zich af in het fictieve Lakeshore (wat gebaseerd is op Chicago). In de game zal je wederom deelnemen aan straatraces en moet je jezelf hogerop zien te werken. De stijl van de game ziet er overigens erg interessant uit!

Need for Speed Unbound verschijnt op 2 december voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.