Modern Warfare 2’s nieuwe features en modi onthuld

Vanaf morgen zal de “open” beta van Call of Duty Modern Warfare 2 live gaan en vandaag heeft Activision Blizzard alvast wat details over de gameplay en modi onthuld.

Een van de grootste veranderingen qua gameplay is de mogelijkheid om te zwemmen en onder water te schieten. Daarnaast zal de “dolphin dive” weer terugkeren. Spelers kunnen met een druk op de knop op hun buik liggen. Daarnaast kunnen zij ook aan randen van obstakels hangen en vanaf daar de vijanden onder vuur nemen. Dit zal ook mogelijk zijn bij wagens, waar spelers aan de zijkant van de wagen kunnen hangen.

Daarnaast heeft Infinity Ward veel tijd en energie gestopt om de AI naar een hoger niveau te krijgen. Zo kiezen teamleden beter positie, hebben vijanden betere patronen, gedragen NPC’s zich realistischer en reageren deze elementen samen beter op het gedrag van de speler.

Qua modi zullen er een aantal nieuwe, maar ook bekende modi terugkeren. Zo is Special Ops weer van de partij, maar komt er voor het eerst een modus die in third person view te spelen is. Na de launch zal ook Raids aan de game worden toegevoegd. Daarin nemen twee partijen van drie spelers het tegen elkaar op en zal het belangrijk zijn om te communiceren en coördineren.

De Gunsmith van Modern Warfare/ Warzone zal ook op de schop gaan. Spelers kunnen weer een heleboel attachments vrij spelen, maar zullen dat niet meer per wapen hoeven te doen. Je kunt nu de diverse attachments gebruiken voor alle wapens uit dezelfde categorie (SMG, LMG, AR, Sniper, etc, etc..).’

De “open” beta van de game is vanaf morgen speelbaar voor PlayStation-eigenaren die de game gepre-orderd hebben. Op 22 september zal deze echt open zijn voor PlayStation-bezitters en Xbox- en PC-gebruikers die de game al hebben besteld. Tot slot zal de beta van 24 tot 26 september voor iedereen die het wil te spelen zijn.

In de beta kunnen spelers verschillende modi en maps van verschillende groottes verwachten. Zo is Sarrif Bay een van de speelbare maps voor 32 tegen 32. Valderas Museum, Farm 18 en Mercado Las Almas zijn de maps voor zes tegen zes.

Op deze maps kunnen spelers de modi Team Deathmatch, Domination, Knockout, Prisoner Rescue en Invasion testen. In Knockout moeten de teams elkaar zo snel mogelijk zien uit te schakelen of een pakketje van de vijand in handen zien te krijgen. In Prisoner Rescue zullen beide teams een gevangene moeten beschermen, maar ook die van de vijand te zien omleggen. Invasion is eigenlijk gewoon Team Deathmatch, maar dan met potjes van 64 man.

Call of Duty Modern Warfare 2 verschijnt op 28 oktober voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S/X.