Microsoft wil Call of Duty de komende 10 jaar naar Nintendo brengen

Hoewel de Activision Blizzard deal officieel nog niet afgerond is, heeft Xbox chef Phil Spencer grootse plannen met de Call of Duty serie. Hij wil het namelijk weer terug brengen naar Nintendo.

Het is opmerkelijk gezien de deal tussen Activision en Microsoft nog door diverse instanties wordt onderzocht, maar Spencer heeft dus ook al een deal met Nintendo gesloten. Hij wil dus dat Call of Duty de komende 10 jaar naar de platforms van Nintendo zal komen.

I'm also pleased to confirm that Microsoft has committed to continue to offer Call of Duty on @Steam simultaneously to Xbox after we have closed the merger with Activision Blizzard King. @ATVI_AB @ValveSoftware — Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022

Call of Duty: Ghosts was de laatste Call of Duty die voor een Nintendo-platform verscheen, namelijk voor de Wii in 2013. We zijn benieuwd of ze voor Nintendo’s platform(s) andere games maken of aangepaste versies, zoals we dat bij games als WRC en Doom hebben gezien.

Sony kreeg overigens eerder al een gelijke deal voor de neus geschoven, maar vond dit niet goed genoeg. Echter lijkt Microsoft het hier niet bij te laten zitten en dus andere manieren te zoeken om de diverse instantie gerust te stellen dat ze geen monopolypositie willen door Call of Duty exclusief te maken.

Als alle partijen alsnog akkoord gaan met alle voorwaarden, verwacht Microsoft de acquisitie van Activision Blizzard King in de zomer van 2023 af te kunnen ronden.