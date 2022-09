Microsoft blijft onduidelijk over toekomst Call of Duty op PlayStation

Phil Spencer heeft het erover dat Call of Duty nog “een paar jaar” naar PlayStation-consoles zal komen, maar hoeveel jaar wil hij niet zeggen.

Eerder dit jaar leek het er even op dat Microsoft Activision Blizzard overnam om (onder andere) de Call of Duty franchise exclusief naar Xbox-platforms te gaan brengen, maar dat bleek toch niet de bedoeling te zijn.

In een brief aan PlayStation-hoofd Jim Ryan heeft Xbox-chef Phil Spencer laten weten dat Call of Duty nog een paar jaar naar PlayStation zal komen. Concreet betekent dat er een overeenkomst is voor nieuwe iteraties van de game zelfs nadat de deal tussen Activision en Sony is verlopen.

Volgens Spencer is de overeenkomst met Sony er een “die typische gameindustrie-overeenkomsten te boven gaat.” Echter is het niet duidelijk wat Microsoft na die “paar jaar” gaat doen met de overeenkomst en de franchise.

Overigens is de overname van Microsoft er nog niet helemaal doorheen. De Britse waakhond is namelijk van mening dat als Call of Duty wel exclusief naar Xbox-platforms zal komen ervoor kan zorgen dat de positie van Sony wordt verzwakt. Met de overeenkomst lijkt Microsoft juist te willen laten zien dat dit vooralsnog niet het geval is.