Japanse versie van Assassin’s Creed Shadows aangepast vanwege CERO-rating

De Japanse versie van Assassin’s Creed Shadows zal afwijken van de internationale release, zo maakte Ubisoft Japan bekend via hun officiële X-account. Deze aanpassingen zijn nodig vanwege de CERO-rating (het Japanse leeftijdsclassificatiesysteem).



De game heeft in Japan een CERO: Z-classificatie gekregen, wat betekent dat het is bestempeld als extreem en enkel geschikt voor volwassenen. Dit heeft Ubisoft ertoe gedwongen enkele elementen aan te passen om aan de lokale regelgeving te voldoen.

In een verklaring legt Ubisoft uit:

“Regarding Assassin’s Creed: Shadows (CERO: Z), there are some differences in the in-game content of the version sold in Japan in order to comply with the regulations of the reviewing organization,” aldus Ubisoft.

Ze verduidelijkten de specifieke aanpassingen:

“The option to switch dismemberment on and off has been removed from the game settings, and now dismembering the heads and limbs of enemies while playing is permanently disabled. The way severed body parts are depicted has also been changed.”

Kortom, de mogelijkheid om ledematen of hoofden van vijanden af te hakken is volledig verwijderd uit de Japanse versie van de game. Daarnaast zijn de visuele weergaven van afgesneden lichaamsdelen aangepast. Deze wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing op de versie die in Japan wordt verkocht.