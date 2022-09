It Takes Two komt mogelijk naar de Nintendo Switch?!

Vorig jaar verscheen de co-op game It Takes Two van Josef Fares. De game wons zelfs de Game of the Year award en lijkt nu dus ook naar de Nintendo Switch te komen.

Dit claimen twee insiders namelijk vernomen te hebben. De eerste is Jeff Grubb, die we kennen van Giant Bomb. Eerder claimde hij al dat er binnenkort een Nintendo Direct zou worden gehouden. Nu claimt hij bij Nintendo Shack dus ook dat It Takes Two naar de hybride console van Nintendo komt. Hierbij wordt hij bijgestaan door The Snitch die op Discord met een reeks emoji’s probeerde duidelijk te maken dat de co-op game naar de Switch komt.

In It Takes Two volgen spelers Cody en May die eigenlijk van elkaar af willen, maar door een betovering van hun dochter samen moeten werken om eruit zien te komen.

Het is nu alleen nog even afwachten of de speculatie van beide heren juist is. Als er iets van klopt dan zouden we volgende week een nieuwe Direct kunnen verwachten en zullen we daar moeten horen of It Takes Two daadwerkelijk naar de Nintendo Switch.