Hollow Knight: Silksong is waarschijnlijk goedkoper dan je verwacht!

Retailer Gamestop heeft mogelijk de prijs van Hollow Knight: Silksong gelekt en die lijkt dus erg mee te vallen.

Hoewel het opmerkelijk is dat we enkele dagen voor de release van Hollow Knight: Silksong nog geen prijs weten, lijkt het erop dat deze zo’n twee tientjes te gaan worden. Op de website van de retailer Gamestop stond de game van het weekend namelijk voor $19,99. Het is overigens weer verwijderd, dus het lijkt ons sterk dat het om een placeholder.

Hollow Knight: Silksong verschijnt op 4 september voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch 1 en 2. Wij mochten tijdens de Gamescom aan de slag gaan met de game en waren er erg over te spreken!