Hands-on: Vikings on Trampolines

D-Pad Studio, de makers van indie darling Owlboy, zouden op de Gamescom 2022 hun nieuwe game gaan onthullen. Reden genoeg dus om eens een bezoekje te brengen aan de stand van de mannen uit Noorwegen. Zij onthulde Vikings on Trampolines aan mij, een Switch-game die opvallend veel afwijkt van Owlboy. Waar deze een verhaalgedreven platform adventure-game was, lijkt Vikings on Trampolines meer een party platformer te zijn. Gelukkig lijkt deze verandering in genre geen verandering in kwaliteit met zich mee te nemen. In de korte tijd dat ik Vikins on Trampolines kon spelen, heb ik me er goed mee vermaakt.

Het scenario is eigenlijk precies zoals de titel het beschrijft. Je kan spelen met één tot vier personen, die ieder een viking onder de knoppen kunnen nemen. Deze bestaan in een 2D level waarin de grond bezaait is met een aantal trampolines. Val je op een trampoline, dan schiet je logischerwijs weer de lucht in. Val je op de grond, dan sterf je. The floor is lava, zoals art director Simon Stafsnes Andersen het aan mij beschreef. Spelers kunnen ook op elkaar springen om hoger in de lucht komen, zowel om elkaar te helpen of elkaar eventueel ook het leven zuur te maken. Deze simpele mechanic is waar alle gameplay van Vikings on Trampolines omheen is gebouwd.

Ik gebruik wel de term onder de knoppen, maar dat is eigenlijk niet waar. De levels die ik kreeg waren namelijk volledig te spelen met slechts één joystick. Een tweede hand hoeft er dus eigenlijk niet aan te pas te komen. D-Pad Studio beweerde dat de hele game hiermee doorgespeeld kan worden. Dit maakt het spel niet alleen heel toegankelijk, je hebt ook een hand vrij om een shotje te nemen als je punt verliest van je maat.

Ik kreeg een paar levels te zien van Andersen. Om te beginnen was er een boss level waarin je eerst een aantal vijanden en toen een eindbaas moest verslaan. Dit moest je doen door a-la-Mario op de hoofden van je vijanden te springen. De gameplay is echter zo snel en dynamisch dat dit lastiger is dan je zou denken. Je geluk kan natuurlijk snel keren als je een verkeerde sprong maakt of plotseling door een vijand aan de kant gebeukt wordt. De grond is immers even dodelijk als de vijanden waar je het tegen op neemt. Het verhoogt ook wel de funfactor van dit soort levels, zeker als je met meer mensen speelt.



Plezierfactor was hoog

Een ander level dat getoond werd was een voetballevel. Denk hierbij een beetje aan Rocket League, maar in plaats van auto’s heb je dan vikings op trampolines. Door tegen een gigantische voetbal te springen kan je deze naar de ene of de andere kant van het level beuken. Aan beide kanten staat dan een doel. Je kan wel raden wat het idee van het level dan is. Ook hier was de plezierfactor hoog, Andersen en ik schreeuwde naar het kleine Switch-schermpje als er een onverwachte paas werd gedaan. Ook hier is de gameplay dynamisch genoeg dat het spannend blijft en het niet snel duidelijk is wie het level zal winnen.

Mijn korte ervaring met Vikins on Trampolines toont dat D-Pad wel eens een veelzijdige studio zou kunnen zijn. Ze hadden de ‘makkelijke’ weg kunnen kiezen door weer een verhaalgedreven pixel adventure-game te maken. In plaats daarvan gingen ze hun hart achterna en sloegen ze een andere richting in. Wat mij betreft bewonderenswaardig. Vikins on Trampolines is mede daardoor iets wat ik in de gaten ga houden.