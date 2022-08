Hands-on: The Last Case of Benedict Fox

The Last Case of Benedict Fox was voor mij een grote verrassing tijdens de eerste dag op Gamescom. Ik had nog nooit van de game gehoord.

Horror meets detective

De titel van deze game zegt het eigenlijk al, we moeten een groot mysterie oplossen van Benedict Fox. Tijdens de korte hands-on sessie werd al meteen de toon gezet door de hele lage duistere mannenstem die de moordzaak aan elkaar praat. Er was natuurlijk veel te weinig tijd om de hele zaak meteen op te lossen, maar deze eerste indruk was wel erg tof.

De demo begon meteen in de game zelf, zonder tutorial. Daarom was het voor mij in het begin even zoeken naar de juiste besturing. Het werd na een paar minuten gelukkig al vrij snel duidelijk. Het ging vooral om het verzamelen van bewijsmateriaal, zoals een munt of een stukje stof. Daarnaast was het vooral nodig om gebieden te onderzoeken die nog niet waren bezocht. Op die manier werd de kaart steeds meer zichtbaar en kon je van de ene ruimte naar de andere ruimte teleporteren. Mijn ervaring was dat nieuwe gebieden steeds gruwelijker werden. Er waren meer enge vijanden en de geluidseffecten steeds meer merkbaar door de koptelefoon. Ik kreeg er geregeld kippevel van. Na een kort gesprek met één van ontwikkelaars werd dit ook benoemd als aandachtspunt. Ze waren blij om te horen dat ik aandacht had voor de muziek en geluidseffecten.

Het sterke punt van The Last Case of Benedict Fox is voor mij de immersieve belevenis. De combinatie dus van toffe geluidseffecten en angstaanjagende gameplay. De game heeft nog geen vaste releasedatum, maar staat nu gepland voor de lente van 2023.