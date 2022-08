Hands-on: Moonbreaker – miniaturen in een leuk jasje

Tijdens Opening Night Live heeft ontwikkelaar Unknown Worlds Entertainment hun nieuwe game, Moonbreaker aangekondigd. Als iemand die Warhammer 40K miniaturen erg gaaf vindt, sprak deze titel mij meteen aan! Ik heb tijdens Gamescom 2022 de mogelijkheid gekregen om de game te spelen.



Unknown Worlds Entertainment beschrijft Moonbreaker als een tactical, turn-based strategy, tabletop simulator. De studio streeft er naar om de miniature tabletop ervaring op een goede manier te digitaliseren met deze titel. Om dit te doen hebben zij ook een eigen wereld gecreëerd waar spelers zich in kunnen verdiepen. Om hiermee te helpen brengen zij binnenkort korte audio logs uit die het verhaal en universum meer diepte geven. Dit wordt op deze manier gedaan, omdat het spelers de mogelijkheid geeft om er naar te luisteren tijdens het gamen of het schilderen van verschillende miniaturen.

Alle kleine details

Dat is een uniek element van Moonbreaker, namelijk het schilderen van miniaturen. Het idee van bewerking is niet nieuw, games hebben verschillende vormen van bewerking. Denk hierbij aan character creators, wapens, auto’s, noem maar op. Ik ken persoonlijk geen enkele game die het op dit niveau brengt. De ontwikkelaars konden het simpel houden en jou alleen de kleuren laten aanpassen, maar dat hebben zij niet gedaan. Jij hebt daadwerkelijk de mogelijkheid om jouw miniaturen zo uniek mogelijk te maken. Je hebt verschillende soorten tools zoals paints, washes, dry brushes en eigenlijk alles wat je als miniatuur schilder kan bedenken! Wat ik een leuk detail vind is het mengen van kleuren om precies de kleur te maken die je nodig hebt. Je hebt ook de mogelijkheid om verschillende modellen van hetzelfde personage te schilderen. Wat betekent dat je niet per sé jouw ontwerp waar je lang mee bezig was hoeft te verwijderen. Hetgeen waar ik bang voor was, was het daadwerkelijke gevoel tijdens het schilderen. Dit doe je namelijk op PC met een muis, wat niet het beste gereedschap is om te gebruiken. Ik kan meteen zeggen dat Moonbreaker het gebruik van de muis goed heeft geïmplementeerd. Het is even wennen, maar naarmate je het blijft gebruiken zal het soepeler gaan. Ik heb dit helaas niet lang kunnen doen, maar ik heb erg genoten van de tijd die ik had. Unknown Worlds Entertainment is van plan om meer verf en tools uit te brengen in latere updates/DLC. Moonbreaker biedt meer aan dan alleen het schilderen van miniaturen; je kan ze namelijk tentoonstellen tijdens PvP!

Pick up arms and fight!

Voordat ik verder ga over de combat, moet ik wel zeggen dat ik ook hier weinig tijd in heb besteed. Dit betekent dat ik niet alle nuances naar voren kan brengen, houd hier rekening mee. Tijdens de combat merk je meteen dat het tactische, strategische, turn-based element naar voren komt. Deze genre is vrij onbekend voor mij. Dat maakte mij ook erg benieuwd naar Moonbreaker. Ik kan daarom meteen zeggen dat je er erg makkelijk in komt. Je hebt een moment nodig om de mechanics te snappen, maar zodra je het onder de knie hebt kan je een gevecht aangaan met jouw tegenstander. Ondanks dat Moonbreaker zich met name richt naar PvP combat, zal er ook een PvE mode komen waar je tegen AI zal strijden. Hier kan je oefenen met verschillende mechanics en stijlen om mee te spelen. Deze mode zal “Cargo Run” heten en dit zal een rogue-like zijn.

Op dit moment is het onzeker of deze titel free to play zal zijn of niet. Dus daar kan ik weinig over zeggen. Unknown Worlds Entertainment zal de community daarover op de hoogte houden, dus het zal slim zijn om hiervoor hun socials te volgen. Ik kijk erg uit naar Moonbreaker en zie mijzelf al heel wat uren steken in de verschillende gamemodes. Ben jij benieuwd naar Moonbreaker? Laat het ons weten én bekijk hier de trailer als je dat nog niet hebt gedaan! Moonbreaker komt op 29 september uit als early access; je kan hem op jouw verlanglijst zetten op Steam.