Hands-on: Isonzo

Het Nederlandse Blackmill Games en daarvoor het zeer gewaardeerde Verdun en is het nu de beurt aan hun derde Eerste Wereldoorlog shooter Isonzo.

De naam van de game is gebaseerd op de rivier Isonzo dat in de oorlog het strijdveld was van de Italiaanse koninkrijk en het Hongaars-Oostenrijkse rijk. De ontwikkelaar heeft erg veel onderzoek gedaan voor deze game om het zo realistisch mogelijk na te maken.

De game vindt plaats in het noorden van Italië gedurende de Eerste Wereldoorlog en is net als diens voorgangers een tactische first person shooter. Het is wederom een multiplayer game, die qua gameplay geen hele gekke dingen doet vergeleken met de voorgaande delen. De grote veranderingen zitten hem voornamelijk in de setting.

Waar je in Verdun veel door de loopgraven liep, zal je nu strijden op de hoge gebergtes van het Noorden van Italië. Dit zorgt ervoor dat de ruimtes waarin wordt gevochten een stuk meer open aanvoelen. Bovendien zagen de twee levels die we gespeeld hebben er ook goed uit om met een sniper-geweer te spelen. Overigens heeft de ontwikkelaar daar rekening mee gehouden, want elke factie kan maar een tweetal Recon classe soldaten gebruiken.

De game oogt overigens erg gedetailleerd en dat komt voornamelijk door de research die erin is gedaan. Zo vertelde een ontwikkelaar ons dat ze naar Noord-Italië zijn gegaan om te fotograferen en hebben zelfs geluisterd naar het geluid dat de stenen daar maakte als er overheen gelopen werd. Kortom qua authenticiteit kun je een enorm goede game verwachten.

Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de wapens, en daarvan zijn er nog meer dan voorgaande games. Zo is het bij een groot deel van de wapens niet mogelijk om tussentijds te herladen. Je schiet eerst je magazijn leeg Het overgrote deel van de wapens bestaat uit rifles, welke uiteraard ook gebruikt werden in de tijd. Er zitten ook een aantal assault rifles, maar een wapen als de lewis gun hoef je niet te verwachten. Immers werd deze wapen niet gebruikt in Italië. Ik heb tijdens mijn ruim half uur durende sessie een flink arsenaal wapens kunnen gebruiken, maar kan nog lang niet vertellen welke wapen mijn favoriet zal worden.

Customization zit wel snor

Ondanks alle realisme heeft Blackhill Games wel ruimte over gelaten om jouw soldaten te personaliseren. Ook daarin blijft men wel zo dicht mogelijk bij de realiteit, dus verwacht geen Warzone achtige skins voor je personages, maar wat meer oppervlakkige toevoegingen. Zo kun je kiezen uit een hele sloot aan verschillende snorren/ baarden, outfits en zelfs brillen.

Isonzo heeft het in zich om echt te onderscheiden in de al redelijk volle markt van shooters. Immers heeft de reeks al behoorlijk momentum opgebouwd met de voorgaande releases en doet men daar nog een schepje bovenop. Zo is er de nieuwe Offensive modus, die mij erg deet denken aan de conquest modus uit Battlefield. Daarin moet de ene partij verdedigen en de andere partij juist land zien te veroveren. In tegenstelling tot Battlefield is het hier niet alleen de bedoeling om met zoveel mogelijk soldaten op een stuk grond te staan, maar wordt dit ook gevarieerd met het opblazen van bepaalde objecten.

De game zal bij lancering zes maps krijgen. Hoewel dit heel weinig lijkt, zijn de maps behoorlijk groot en zal je jezelf niet snel hoeven te vervelen. Daarnaast liet de ontwikkelaar weten ook na lancering met content updates voor Isonzo te zullen komen.

Wij kunnen in ieder geval niet wachten om met de tactische shooter aan de slag te gaan! Gelukkig hoeven we niet lang meer op Isonzo te wachten, want over nog geen twee weken kunnen we er al mee aan de slag!