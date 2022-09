Hands-on: Chernobyl Again

Sommige behind closed door sessies blijven je bij vanwege de manier van presenteren en sommige omdat de game een grote verrassing blijkt. Tijdens de hands-on sessie bij Chernobyl Again viel eigenlijk alles op, maar of dat ten goede is, lees je in deze hands-on!

De late vrijdagmiddag afspraak

De afspraak voor Chernobyl Again had ik gepland op vrijdagmiddag om 17:30. Dat is eigenlijk niet het goede tijdstip meer als je al bijna drie dagen Gamescom erop heb zitten. Maar ik was toch geïnteresseerd in deze game, dus het laatste beetje energie eruit geperst (en erbij gedronken door een Red Bull te scoren) en op naar alweer de laatste afspraak van Gamescom 2022.

Toen ik bij de juiste booth was en naar de juiste ontwikkelaar werd geleid, kwam ik tegenover een van de ontwikkelaars te staan. Die bood me nog even een kopje koffie aan, maar de eerste indruk was al gemaakt. De beste man had al aardig wat aan de wodka lopen lurken. Hij keek op zijn zachts gezegd niet heel erg helder meer uit zijn ogen.

Hij begon zijn verhaal halverwege en vroeg na een paar tellen of hij al iets van het verhaal van de game vertelt had. Gezien ik er net was, kon dat natuurlijk niet, dus begon hij het verhaal nu wel bij het begin. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, maar gezien het tijdstip en de moeheid die begon te spelen, besloot ik het gewoon allemaal lekker op me af te laten komen. Bovendien werden al mijn vooroordelen over Poolse mensen weer eens bevestigd, maar kon ik er achteraf wel om lachen.

Chernobyl Again

De Poolse ontwikkelaar Vimagineo Studio heeft al eens eerder een VR-game gemaakt wat zich in Chernobyl afspeelt, maar dat was volgens onze dronken vriend meer een documentaire dan een game. Dat is in Chernobyl Again dus niet het geval. In deze game stappen spelers in de schoenen van de Oekraïense wetenschapper Olena Ponomarenko, die tijdreizen heeft weten te realiseren.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat je de ramp weet te voorkomen, maar het blijkt niet zo simpel als gedacht. De Russen zijn namelijk achter je plannen gekomen en hebben hun eigen agenda en zullen dus alles op alles zetten om jou tegen te houden.

In de game ben je voornamelijk op zoek naar hints en bewijzen. Ik zal heel eerlijk zijn dat ik helaas niet veel van de game heb kunnen spelen, gezien de nog best wel vele bugs die erin zaten. Ik heb zowat alle missies van de game gezien en bij elke missie zat er wel een game breaking bug in. Zo kwam ik een aantal keren vast te zitten tussen het plafond, viel een floppy disk onder het bureau op een plek waar ik niet meer bij kon komen en viel ik ook van een hoge mast af, wat overigens een best heftige ervaring is.

Desondanks kon ik toch zeggen dat ik wel nieuwsgierig was naar wat de ontwikkelaar te vertellen had. De game is nog lang niet klaar en wordt pas op zijn vroegst in de lente van 2023 verwacht. Volgens de ontwikkelaar is het de bedoeling om gelijktijdig met de PlayStation VR 2 te lanceren, maar hij was ervan overtuigd dat deze niet in de lente van 2023 zou verschijnen. Dit omdat hij nog steeds geen dev-kit had ontvangen.

Positief blijven

Hoewel de afspraak zelf en de game een beetje vreemde smaak in de mond gaf, hoop ik dat de Poolse ontwikkelaar het voor elkaar krijgt met de game. Het heeft helaas ook niet de financiële middelen zoals de meeste grote ontwikkelaars. Sterker nog: je kunt het team helpen door te doneren aan hun Kickstarter. De ontwikkelaar belooft namelijk een hoop goeds, waaronder een paar flinke plot twists en een vermakelijk verhaal die blijkbaar consequenties zal hebben op basis van je beslissingen. Als men de gameplay weet te fixen, denk ik dat je jezelf dan prima een uurtje of 6 tot 8 met deze game kunt vermaken!