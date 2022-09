Hands-on: Blockstar VR

Je hebt qua VR shooters verschillende soorten voorbij zien komen, maar ontwikkelaar Immersive Division moet “less is more” gedacht hebben toen zij Blockstar VR maakten. Het resultaat is een eenvoudige maar super verslavende shooter!

In Blockstar VR is het namelijk de bedoeling om zoveel mogelijk blokken neer te knallen die op je af komen. Gewapend met een SMG en een shotgun worden mijn skills op de proef gesteld. In de volledige versie kun je overigens zelf je wapens kiezen, al heb ik wel het vermoeden dat je deze uiteraard eerst moet vrijspelen. Dat zou natuurlijk ook wel leuker zijn, aangezien het de replaywaarde erg opschroeft.

Lekker knallen!

Het doel in Blockstar VR is natuurlijk alle blokken neerknallen, maar het is niet zo makkelijk als je denkt. De blokken komen namelijk op een behoorlijke snelheid op je af en je zult dus constant in de gaten moeten houden hoeveel kogels er nog in je wapens zitten en zorgen dat je zelf ook niet geraakt wordt door een van de blokken. Als je te veel blokken voorbij laat gaan, zal je het level ook opnieuw moeten spelen.

Daarnaast haalt deze game ook de competitieve beest uit je. Immers scoor je met het neerknallen van de blokken punten en zitten er zelfs speciale blokken in van meerdere punten of zelfs blokken die dubbele punten geven. Ik heb overigens maar twee levels kunnen spelen, maar in het tweede level kwam er ook een blok was met power-ups. In de officiële trailer van de game heeft de ontwikkelaar al getoond dat er meerdere van zullen komen en het belooft in ieder geval een hoop goeds.

De demo van Blockstar VR was in ieder geval erg belovend en ik kijk stiekem wel erg uit naar de volledige game. Deze zal 40 verschillende locaties kennen en behoorlijk wat customization opties. Kortom dit lijkt een echt vermakelijke knaller te gaan worden!