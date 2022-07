Gratis content-update voor Nintendo Switch Sports arriveert op 27 juli

Voor zowel spelers die al genieten van Nintendo Switch Sports op de Nintendo Switch als nieuwkomers is nieuwe content onderweg die zorgt voor nog meer sportieve fun.

Op 27 juli verschijnt een gratis software-update die verschillende nieuwe features toevoegt aan de game, inclusief updates voor voetbal, volleybal en online play.

Na het downloaden van de update, kunnen spelers de Joy-Con en beenband (inbegrepen bij de gamecardversie van de game en apart verkrijgbaar) gebruiken voor volledige voetbalwedstrijden met een-tegen-een of vier-tegen-vier spelers. Met de beenband kunnen spelers echte schopbewegingen maken die worden vertaald naar acties in de game. Daarnaast kunnen spelers in de game sprinten door hun handen op en neer te bewegen, alsof ze op de plaats joggen.

Naast de beenband-ondersteuning voor voetbalwedstrijden voegt de update ook vernieuwingen toe aan volleybal. Zo kunnen spelers in volleybal nu twee nieuwe acties gebruiken: omloopbal en superservice. Daarnaast zijn de nieuwe rangen S en ∞ toegevoegd aan de Pro League, zodat competitieve online-spelers nog hoger in de ranglijsten kunnen stijgen. Naast het spelen tegen willekeurige tegenstanders, kunnen spelers nu heel eenvoudig tegen vrienden spelen met de nieuwe Room ID’s. Daardoor is het makkelijker dan ooit om samen met verre vrienden van Nintendo Switch Sports-actie te genieten.

Ga voor meer informatie over de update-content op 27 juli naar de game-pagina. Binnenkort verschijnt meer info over de volgende gratis content-update die in het najaar verschijnt en golf toevoegt aan de speelbare sporten.