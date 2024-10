Gelekte beelden Project Rene geven fans weinig hoop

Er zijn beelden van een onlangs gehouden playtest van Project Rene online verschenen en volgens fans is de multiplayer Sims-game een mobile game geworden.

Waar fans hoopten dat Project Rene uiteindelijk zou worden omgedoopt tot Sims 4 liet EA onlangs weten dat de game naast The Sims 4 zal bestaan. Echter lijkt Maxis de multiplayergame te hebben omgetoverd tot een mobile game. Fans die de beelden van de playtest hebben gezien, reageren er namelijk als volgt op via X:

i can’t believe my eyes that Project Rene has switched its course from being a promising successor of the Sims 4 to some ugly ass mobile game that will be another cash grab full of ads pic.twitter.com/55zBbi4vJI — tom (@simshive) September 29, 2024

New images from “Project Rene” (which is NOT The Sims 5) pic.twitter.com/hSkPSkokuk — The Sims Nostalgia (@Sims_Nostalgia) September 29, 2024

Naast een gedowngraded versie van de game lijkt het er ook op dat de game microtransacties gaat bevatten en dat kon al helemaal niet meer op waardering rekenen van de community.

🚨 LEAKS 🚨 The new screenshots for The Sims: Project Rene have been published, which is not ‘5’, this time it is The Sims: Project Rene for Mobile. 📸 @darrel840901#TheSims#TheSimsProjectRene pic.twitter.com/OESP3Q3iC4 — Like Life Sim (@LikeLifeSim) September 29, 2024

Y’all have to understand. The Sims team said that project Renee will be free to play. There is going to be a multiple micro transactions and this little icon specifically right here tells us everything we need to know about what their plans are for this game. pic.twitter.com/mTDOvUiiqJ — TheSimYin (@TheSimYin) September 30, 2024

Fans denken nu ook dat EA Project Rene intern verder heeft ontwikkeld en daardoor de game weer helemaal opnieuw heeft gebouwd. Het enige waar we nog een beetje troost uit halen, is het feit dat het allemaal screenshots zijn van de alpha van de game..