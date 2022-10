Geen EA of Origin app nodig om Dead Space remake op Steam te spelen

Het is voor PC-liefhebbers niet altijd fijn om al die verschillende apps nodig te hebben om games te kunnen spelen. Gelukkig lijken ook uitgevers dit steeds meer in te zien. Zo heeft de Dead Space remake geen EA of Origin app nodig om te kunnen spelen.

EA heeft aan PCGamer laten weten dat de Dead Space remake dus ‘native’ op Steam zal draaien. Het lijkt echter niet op dat EA van plan is om haar eigen app te laten varen. Immers is de EA app al enige tijd verkrijgbaar in beta en zal deze op korte termijn ook de vervanger zijn voor Origin.

Het is in ieder geval niet nodig om eerst de EA App te openen voor je kunt spelen. Het komt helaas nog wel eens voor dat games van EA eerst geopend moeten worden via de eerder genoemde apps en dat zorgt soms voor irritatie bij gamers.

De Dead Space remake zal op 27 januari 2023 verschijnen en daarin zullen spelers het avontuur van Isaac Clarke volgen. Hij zit vast op een mijnenschip en moet het tegen de Necromorphs opnemen, terwijl hij op zoek gaat naar zijn vriendin. In tegenstelling tot het origineel zal Clarke nu wel praten en zal de game meer details van het verhaal onthullen.