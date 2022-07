FIFA 23 komt volgens insider op 30 september uit

Als we een bekende insider van FIFA mogen geloven, zal FIFA 23 op 30 september in de winkels verschijnen.

Dat meldt Twittergebruiker Aggiornamenti Lumia, dat in het verleden ook al juist informatie over FIFA naar buiten wist te brengen. Hij had bij zijn Tweet een foto van de cover, maar deze is inmiddels verwijderd. Op de cover zou Kylian Mbabbe wederom staan.

De game zou volgens Aggiornamenti een gesloten beta gaan krijgen, die overigens 37,38 GB groot is op de Xbox One.

FIFA 23 is overigens de laatste van EA. De uitgever zal vanaf volgend jaar als EA Sports FC door het leven gaan. Wel is de organisatie FIFA op zoek naar een andere uitgever voor hun footies. Al lijkt men tot nu toe nog geen partner te hebben gevonden.