Fallout 5 volgt na The Elder Scrolls 6

Todd Howard heeft het boekje open gedaan over de toekomst van Bethesda’s grotere franchises. We wisten natuurlijk al dat ze aan The Elder Scrolls 6 werken, maar wat daarna kon komen bleef tot nog toe een raadsel.

De Bethesda-baas heeft deze informatie gedeeld in een interview met IGN. Hij meld hierin dat The Elder Scrolls 6 momenteel in pre-productie zit en dat voor daarna Fallout 5 op de planning staat. “Yes, Elder Scrolls 6 is in pre-production and, you know, we’re going to be doing Fallout 5 after that, so our slate’s pretty full going forward for a while. We have some other projects that we look at from time to time as well.”

Wees wel voorzichtig met een gat in de lucht springen, het gaat waarschijnlijk nog we even duren voor we (kleine) details over het vervolg gaan horen. Zo zijn ze bijvoorbeeld in 2015 met Starfield begonnen en die komt vermoedelijk volgend jaar pas. The Elder Scrolls 6 is na de aankondiging van vier jaar geleden nog in pre-productie dus als ze het huidige tempo aanhouden, krijgen we over zes jaar de eerste details.

Natuurlijk is Todd Howard zich bewust van het feti dat men vindt dat het allemaal ’te lang duurt’ voor de games uitkomen: “They do take a while, I wish they came out faster, I really do, we’re trying as hard as we can, but we want them to be as best as they can be for everybody.” We gaan er dus vanuit dat we voorlopig even geduld moeten hebben.