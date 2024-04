EA Sports heeft vandaag F1 24 officieel onthuld en de eerste trailer vrijgegeven.

F1 24 wordt op 31 mei uitgebracht voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One en PC, via de EA App, Epic Games Store en Steam.

Voor de allereerste keer biedt de geliefde carrière modus een optie om als één van de 20 coureurs uit het 2024 F1-seizoen deel te nemen en een legacy op te bouwen. Daarnaast zijn er meer manieren om dieper in de wereld van F1 en F2 te duiken en ook komt de rijervaring van de auto’s nóg dichter bij het echte werk, mede dankzij de input van Max Verstappen.

Max Verstappen als consultant

Voor het creëren van EA SPORTS Dynamic Handling is nauw samengewerkt met huidig wereldkampioen én Champion Edition-coverster Max Verstappen. Het resultaat is een model om de rijervaring op het circuit realistischer en voorspelbaarder te maken, ongeacht of de game wordt gespeeld met een gamepad of racestuur. Verwacht nieuwe kinematica, een geüpgraded bandenmodel, geavanceerde aerodynamische simulatie, en nieuwe setup-opties voor de motor en de auto. Daarnaast zijn factoren als remdruk en rolweerstand uitgediept, zodat coureurs directer feedback ontvangen om hun prestaties te maximaliseren.

Vernieuwde circuits en audio uit F1®-uitzendingen

Daarnaast zijn er zowel op als buiten de circuits verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld op Silverstone, dat een aanzienlijke update heeft gekregen om de authenticiteit van het circuit nog accurater vast te leggen. Ook zijn Circuit de Spa-Francorchamps, Lusail International Circuit en Jeddah Corniche Circuit van een update voorzien om ervoor te zorgen dat de in-game circuits overeenkomen met hun tegenhangers in het echte leven.

Om het gevoel van een authentieke race verder te versterken is er voor het eerst gebruikgemaakt van audiosamples van coureurs, afkomstig uit officiële F1®-uitzendingen. Deze audio voegt een nieuwe dimensie toe, want hierdoor wordt het hoorbaar hoe coureurs reageren op gebeurtenissen tijdens de race. Tot slot wordt een racedag authentieker weergegeven dankzij nieuwe cutscenes en de vernieuwde presentatie.

“Het nieuwe handling-model stelt spelers in staat om de maximale prestaties uit hun auto te halen. De physics zijn nog authentieker en geven spelers meer controle tijdens het aftroeven van hun rivalen”,

vertelt Lee Mather, Senior Creative Director bij Codemasters.

“Dit jaar presenteren we ook de grootste vernieuwing in de carrièremodus sinds 2016 en we bieden onze spelers meer van wat zij willen, op een manier die gevarieerder dan ooit is.”

Carrièremodus voor twee spelers

Als onderdeel van de vernieuwde carrièremodus kunnen spelers ook kiezen uit opkomend talent uit de F2™, een icoon in de sport, of naam maken met een eigen coureur. Andere vernieuwingen die spelers dichter bij de sport brengen in deze modus zijn:

• Verdien Recognition: Bouw reputatie op binnen de Paddock door objectives op het circuit te voltooien. Daarnaast draagt het voltooien van Contract Targets bij aan het binnenslepen van een nieuwe deal of maakt het de weg vrij voor geheime meetings om de concurrentie te slim af te zijn.

• R&D-upgrades: De reputatie van een coureur is van invloed op de support die spelers krijgen van hun team. Hoe beter de reputatie, hoe gemotiveerder het team. Spelers kunnen zich volledig storten op een bepaalde innovatie, of hun resources uitspreiden voor ontwikkeling die beter gebalanceerd is.

• Haal Accolades binnen: Naast prestaties op een korte termijn heeft iedere coureur doelstellingen voor een lange termijn, gebaseerd op verwachtingen voor een seizoen. Deze kunnen variëren van finishes in de top 10 tot bijvoorbeeld Pole Positions.

• Race samen met een vriend: Bundel krachten of race als rivalen in de carrièremodus voor twee spelers. Tegelijkertijd zijn er individuele objectives om te voltooien, zodat spelers gefocust blijven om de nummer 1-coureur uit het team te zijn.

• Challenge Career: Een perfecte introductie voordat een speler zich gaat wagen aan een seizoen dat uit 24 races bestaat. Stap in de schoenen van een vooraf geselecteerde F1-coureur en neem deel aan een reeks mini-seizoenen. Voting vanuit de community heeft invloed op de omstandigheden en circuits in toekomstige events.

De wereld van Formula 1

Na een succesvol eerste jaar keert F1 World terug in F1 24. Dit is de thuisbasis voor Multiplayer, Grand Prix, Time Trial en de splinternieuwe Fanzone-feature.

Spelers kunnen hier hun favoriete team en coureur supporten en gedurende een Podium Pass-seizoen meedoen aan een competitie waarin fans gezamenlijk doelen behalen en het opnemen tegen rivaliserende teams.

Ook keert My Team terug met twee nieuwe icons: voormalig wereldkampioen World Champion James Hunt en Colombia’s meest succesvolle F1-coureur Juan Pablo Montoya. Exclusief beschikbaar voor spelers die de Champions Edition aanschaffen.

Spelers die de Champions Edition (exclusief digitaal verkrijgbaar) pre-orderen vóór 1 mei ontvangen per direct toegang tot verschillende F1-team liveries uit het nieuwe seizoen om te gebruiken in de Time Trial-modus in F1 23.

Daarnaast kunnen zij rekenen op Hunt en Montoya als Icons, 18,000 Pitcoin, een F1® World Bumper Pack, drie dagen early access tot de volledige game vanaf 28 mei en een bonus VIP Podium Pass.

Spelers die de Standard Edition met Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris als coversterren pre-orderen ontvangen 5.000 Pitcoin en een F1 World Starter Pack.