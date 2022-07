EA werkt volgens insider aan een Black Panther game

Als we insider en journalist Jeff Grub moeten geloven, werkt EA aan een Black Panther game.

Volgens de journalist zou de game in ontwikkeling zijn bij een gloednieuwe studio van EA in Seattle. Deze studio zou bestaan uit een aantal voormalig medewerkers van Monolith, die dus aan games als Shadow of Mordor en Shadow of War hebben gewerkt.

In de game zouden spelers niet in de voetsporen stappen van de huidige Black Panther, maar naar diens dood zelf de troon bestijgen. Echter wacht hen uiteraard een nieuwe dreiging, maar wie of wat dat is, is niet bekend.

De game zou overigens nog vroeg in ontwikkeling zijn en het zou zo maar kunnen dat deze game nooit het daglicht ziet. Dus neem het geheel vooralsnog met een korrel zout. Al is het wel opmerkelijk dat dit nieuws net naar buiten komt, nadat Marvel de releasedatum van Black Panther 2: Wakanda Forever aan heeft gekondigd.