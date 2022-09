EA chef ziet ontzettend grote kans voor Battlefield als Call of Duty exclusief wordt

EA’s Andrew Wilson ziet een ontiegelijk grote kans voor de Battlefield-franchise als Microsoft toch besluit om Call of Duty exclusief te maken voor de Xbox-platforms.

Het blijft nog maar de vraag of het ooit gebeurd, maar EA ziet dus een grote mogelijkheid om in het gat te stappen als Call of Duty-games niet meer naar de PlayStation-consoles zal komen. In een gesprek tijdens een Goldman Sachs-event liet Wilson alvast zijn gedachten erover los:

“In een wereld waar er misschien vragen zijn over de toekomst van Call of Duty en op welke platforms de franchise verschijnt, is het een gigantische kans om met Battlefield compleet cross-platform te zijn.”

Microsoft is op dit moment nog steeds bezig met de overname van Activision Blizzard waar bijna 70 miljard dollar mee is gemoeid. Echter zijn er diverse waakhonden die nog niet helemaal overtuigd zijn van Microsoft’s positie na de overname. Immers zou men een flinke klapper kunnen maken door de grootste shooter exclusief naar hun platforms te brengen.

Toch probeert de platformhouder met man en macht zowel de fans als de critici te overtuigen dat men dat niet van plan is. Zo is er al een deal waarmee gegarandeerd wordt dat de Call of Duty-reeks tot 2027 multi-platform blijft.

Zowel Sony als Microsoft hebben al gereageerd over de mogelijkheid dat Call of Duty wel of niet exclusief wordt. Zo meldde Sony:

“Deze deal heeft grote negatieve implicaties voor gamers en de toekomst van de game-industrie, aangezien Microsoft eigendom zou krijgen over Activision-games zoals Call of Duty. We willen garantie hebben dat PlayStation-gamers een game-ervaring van de hoogste kwaliteit blijven krijgen.”

Microsoft reageerde daar weer als volgt op:

“Het is totaal onlogisch voor Microsoft om Call of Duty van PlayStation te weren gezien de koppositie van die console.” Het bedrijf heeft al meerdere malen aangegeven Call of Duty op meerdere platforms uit te willen blijven geven.”

Op dit moment is waakhond CMA bezig met de tweede fase van onderzoek naar de overname van Activision Blizzard. Dit geheel krijgt ongetwijfeld nog een staartje!