Dit zijn de extra’s als je Call of Duty Modern Warfare 2 op PlayStation koopt

Sony en Activision hebben nog steeds een deal voor Call of Duty en daardoor krijgen PlayStation-bezitters bij Modern Warfare 2 een aantal extra’s.

Zo krijgen spelers die de game besteld hebt de Oni Operator Pack, die een jaar exclusief is en pas vanaf 27 oktober 2023 voor de PC en Xbox te verkrijgen. Daarnaast krijgen PlayStation-eigenaren die de Battle Pass aanschaffen vijf levels gratis, waardoor ze met een kleine voorsprong op de rest beginnen. Het eerste seizoen daarvan gaat op 16 november van start, als ook Call of Duty Warzone 2.0 beschikbaar zal worden.

Ook zijn er allerlei exclusieve evenementen waarin dubbel XP verdiend kan worden, met exclusieve cosmetische dingen voor de game in de vorm van Combat Ranks. Tot slot krijgen spelers ook twee extra loadout slots tot hun beschikking op de PlayStation-consoles en lijken zij ook de enige te zijn die crossplay uit kunnen zetten. Al is laatstgenoemde niet helemaal zeker of dit deel uitmaakt van de deal. Het is in ieder geval nog niet mogelijk op de PC en Xbox.

Call of Duty Modern Warfare 2 is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S/X.