Disney wil het liefst om de zes maanden een Star Wars-game uitbrengen

De laatste jaren waren wat magertjes qua nieuwe Star Wars-games. Vooral onder de hoede van EA leek Star Wars niet heel erg vruchtbaar te worden. Echter heeft Disney daar wat verandering in gebracht door LucasFilm Games weer tot leven te wekken.

Waar de tv-series van Star Wars het goed doen, zijn het de films en games die hier nog aan moeten zien te tippen. Dat moet Disney gedacht hebben, want inmiddels zijn er meerdere projecten in het sterrenstelsel hier ver, ver vandaan. Volgens Tom Henderson van Insider Gaming zijn er meerdere projecten in ontwikkeling. Er zijn er een aantal al van bevestigd, maar een aantal zijn dus nog niet officieel onthuld.

De projecten die volgens Henderson aan gewerkt wordt, zijn:

Star Wars Game van Amy Hennig – Skydance Media

First Person Shooter – Respawn Entertainment

Open Wereld Game – Ubisoft Massive

Star Wars: Eclipse – Quantic Dream

Knights of the Old Republic Remake – Saber Interactive

Jedi: Survivor (Fallen Order sequel) – Respawn Entertainment

Star Wars: Hunters – Zynga

Strategy Game – Respawn Entertainment

Bovendien staat ook de Knights of the Old Republic remake in dit lijstje en daarvan weten we dat deze min of meer op de plank terecht is gekomen. Echter zouden er naast deze acht games meer projecten in ontwikkeling zijn. We zullen het uiteraard met argusogen voor jullie blijven volgen! Denken jullie dat Star Wars weer een deel uit kan maken van de game-industrie?!