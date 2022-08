Death Stranding komt binnenkort al naar PC Game Pass

Er werd al gespeculeerd over een mogelijke release van Death Stranding op PC Game Pass en vandaag is het bevestigd. Vanaf 23 augustus kunnen abonnees van de pc-versie van Xbox Game Pass aan de slag met de meest recente game van Hideo Kojima.

Het is niet bekend of de game hierna ook naar Xbox Game Pass zal komen. Immers was het Sony die de game naar PlayStation-consoles bracht en 505 Games die de PC-versie verzorgde. Vooralsnog zien wij geen reden dat de game ook naar Xbox-consoles zal komen.

Desondanks werkt Hideo Kojima wel aan een nieuwe game bij Microsoft. Hij kan daar gebruik maken van de Azure Cloud technieken van Microsoft. Volgens geruchten is de codenaam van die game Overdose en is het een horror-game waar Death Stranding voice actrice Margaret Qualley de hoofdrol zal vertolken. Volgens geruchten is Hideo Kojima volgende week aanwezig tijdens Gamescom Opening Night Live en zullen we daar wellicht meer gaan horen over de game.