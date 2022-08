Column: Word Skull and Bones wel een echte knaller?!

In de Koelnmesse was er dit jaar een presentatie van Skull and Bones. Helaas was uitgever Ubisoft niet behind-closed-door en moeten we het doen met de materiaal die ons is voorgeschoteld. Was het overtuigend genoeg?!

Skull and Bones werd al tijdens de E3 van 2017 al aangekondigd en is naar verluid al sinds 2013 in ontwikkeling, al was het destijds nog als expansion op Assassin’s Creed 4: Black Flag. Door de vele uitstellen lijkt de game een problematische ontwikkeling gekend te hebben. Zo is de setting van de game al (een aantal keer) vervangen. Waar men begon met een setting in de Caraïben, gevolgd door een fictieve setting tot uiteindelijk de Indische oceaan.

Om heel eerlijk te zijn, lag mijn verwachting ontzettend laag voor ik de booth van Ubisoft opstapte en moest zelfs denken aan Fallout 76. Die game werd namelijk ook alleen maar op een booth gepresenteerd en dat was nou ook niet bepaald een geweldige game om te spelen. Tijdens die presentatie werd er ook eigenlijk niks van de game laten zien, maar kregen we de bekende tv-spotjes van de Fallout-serie te zien over instructies over het overleven in een schuilbunker.

Hier wist Skull and Bones wel gelukkig verandering in te brengen. Tijdens de presentatie werd niet alleen wat CGI-beelden getoond, maar zagen we ook daadwerkelijk gameplay. Zo zagen we dat je wel degelijk aan wal kon komen (waar ik eigenlijk vanuit ging dat het via menuschermen zou gebeuren). Niet dat de gameplay zo spectaculair is, want je kunt eigenlijk alleen maar je loot verkopen en gear en andere benodigdheden kopen bij handelaars.

Misschien doordat mijn verwachtingen niet zo hoog lagen, maar de presentatie viel me uiteindelijk nog reuze mee. De game ziet er op zich redelijk uit (het is niet de mooiste game die je ooit gezien hebt) en de gameplay zag er zelfs uitdagend uit.

Ironisch genoeg worden er in Skull and Bones geen torens meer beklommen, maar is het blijkbaar een missie om deze te vernietigen. Daarnaast is het de bedoeling om handelsschepen aan te vallen en proberen leeg te roven, maar deze worden natuurlijk ook door andere schepen beschermd.

Qua combat lijkt de game vrij recht-toe-recht-aan, maar het zag er wel behoorlijk pittig uit. Zo moet je speciale aanvallen wel goed timen om zo veel mogelijk schade aan te kunnen doen en is het ook zo mogelijk dat je onderwaterkanonnen net missen als je die niet op het juiste moment afvuurt. Ik denk dat de game op zich niet moeilijk is om te spelen, maar wel lastiger is om te ‘masteren’.

Alleen blijf ik me steeds afvragen hoelang deze game daadwerkelijk leuk blijft. Het is namelijk een PvPvE, die ook als PvE speelbaar is. Het lijkt er dus op dat de game erg afhankelijk is van het aantal spelers dat in de lobby zit en of er een soort van passieve modus is, waardoor je samen of alleen gewoon de game kunt spelen. Ik kan me voorstellen dat andere spelers al snel de neiging krijgen om het vuur op iedereen te openen en ervoor te zorgen dat het spel voor andere een stuk minder leuk wordt. Misschien heeft Ubisoft daar wel wat voor bedacht, maar gezien we nergens iets hebben kunnen vragen, zijn er eigenlijk meer vragen over de game bij gekomen dan beantwoord.

Hopelijk worden die vragen al snel beantwoord, maar om heel eerlijk te zijn weet ik niet of deze game überhaupt wil spelen/ reviewen. Het wordt in ieder geval niet de game die ik zou gaan halen voor de volledige mep, tenzij Ubisoft in de komende maanden antwoord geeft op deze vragen en het antwoorden zijn waardoor ik echt de hype ga voelen. Tot die tijd blijf ik toch even de kat uit de boom kijken.