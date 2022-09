CD Projekt komt op 6 september met een Cyberpunk 2077 update

CD Projekt Red gaat aanstaande dinsdag de toekomst van Cyberpunk 2077 onthullen.

De ontwikkelaar kende een behoorlijk moeizame start met de release van de game, maar is sindsdien al druk bezig om hun eer te redden. Inmiddels zijn de verhalen een stuk positiever over Cyberpunk 2077 en is de Poolse studio klaar om de toekomst van de game te onthullen.

Choooom! There’s something new on the horizon – a special episode of Night City Wire!

We will talk about our upcoming anime Cyberpunk: #Edgerunners and what’s next for #Cyberpunk2077. 🔥

See you on Tuesday, September 6th at 5 PM CESThttps://t.co/cBU8yS6pfc pic.twitter.com/8yobnx18qz

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 2, 2022