Call of Duty Warzone 2.0 en DMZ modus worden deze week onthuld

Activision heeft de release van Call of Duty Modern Warfare 2 net achter de rug en maakt zich al weer klaar voor de release van de volgende Call of Duty. Warzone 2.0 zal volgende week officieel lanceren, met daarbij de DMZ modus en beide zullen nog deze week uit de doeken worden gedaan.

Een aantal influencers, waaronder Twitteraar Modern Warzone is namelijk door de uitgever uitgenodigd om beide te spelen in Los Angeles. Hij en andere bekende streamers zullen dit allemaal live aan hun publiek mogen tonen. Verwacht dus veel meer beelden van Warzone 2.0 en de DMZ modus aankomende woensdag.

Catch the stream on https://t.co/8riuPw6iFS this Wednesday!

I’ll be doing my best to cover everything possible about DMZ and the changes to Warzone 2.0 with the limited time we get hands on with the games early.

— ModernWarzone (@ModernWarzone) November 7, 2022