Call of Duty Warzone 2.0 bug laat spelers betalen voor de game?!

Sommige spelers van Call of Duty Warzone 2.0 kwamen van een koude kermis thuis toen ze zagen dat ze voor het free-to-play Call of Duty Warzone 2.0 eerst Modern Warfare 2 in huis moesten halen.

Op Reddit staan er tal van meldingen van spelers die Call of Duty Warzone 2.0 niet konden spelen, omdat hen verzocht werd om Call of Duty Modern Warfare 2 in huis te halen. Dit was natuurlijk niet de bedoeling van Activision Blizzard, aangezien zij de Battle Royale als free-to-play aan de man brengen.

Immers kregen ook eigenaren van Call of Duty Modern Warfare de melding om de game aan te schaffen om verder in Warzone te kunnen komen. Ook wanneer zij hun game en spelsysteem opnieuw opstartte lukte het hen niet om een potje van hun favoriete Battle Royale-game te spelen. Tot op heden heeft de ontwikkelaar nog niet te kennen gegeven op de hoogte te zijn van de bug.