Assassin’s Creed lijkt terug te keren naar diens roots

Het lang besproken (voornamelijk roddels) Assassin’s Creed Mirage zal volgens een YouTuber weer terug keren naar de roots van de serie.

Sinds Assassin’s Creed Origins verscheen is de serie namelijk meer de richting gegaan van open wereld RPG dan van action-adventuregame met een open wereld. Niet iedereen kan/ kon deze stap waarderen en Ubisoft lijkt hun fans tegemoet te willen komen.

Assassin’s Creed Mirage is een game waarin spelers in de voetsporen stappen van Basim, die we eerder al in Valhalla zaggen. Volgens YouTuber jOnathan zal deze game alle dialoogopties, leveling en dergelijke laten vervallen en gewoon weer “ouderwets” gebaseerd zijn op stealth en de “eagle vision”.

YouTuber j0nathan https://t.co/IgrqJfAV7u revealed this information on the new Assassins Creed game

-Should be called Assassins Creed Mirage

-Released in Spring 2023

-The game will take place in Baghdad between the years 870-860

-Return to basics, no leveling system pic.twitter.com/soCko92M6U

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) August 30, 2022