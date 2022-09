Xbox Game Pass Ultimate goedkoop te delen met vrienden en familie

Microsoft heeft eindelijk bevestigd met een abonnement voor Xbox Game Pass Ultimate te komen die je kunt delen met vrienden en familie.

De Xbox Game Pass Friends & Family Plan van Microsoft zal binnenkort worden getest in Ierland en Columbia. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het naar meer landen zal komen. De kosten van dit abonnement zijn €21,99 en dat lijkt veel, maar is een abonnement waar vijf accounts aangekoppeld kunnen worden. Dat is omgerekend nog geen €4,40 per persoon per maand! Normaal kost een abonnement voor Xbox Game Pass Ultimate je 13 euro per maand, dus tel uit je winst!

De host kan vier personen toevoegen aan een Friends & Family plan. Alle leden krijgen dan toegang tot alle features van Xbox Game Pass Ultimate waaronder exclusieve kortingen, Xbox Live Gold, EA Play, de honderden games van Xbox Game Pass en Cloud gaming.

Ieder jaar kunnen maximaal acht mensen een uitnodiging voor dezelfde groep accepteren. Gebruikers kunnen maximaal onderdeel van één groep zijn. De host kan gebruikers toevoegen of verwijderen via de Xbox website of de Microsoft Store.

Wie al lid is van Xbox Game Pass en lid wil worden van een groepsabonnement, kan de nog openstaande dagen omzetten naar een Friends and Family Plan. Dat kan als volgt:

30 dagen Xbox Game Pass Ultimate wordt 18 dagen Xbox Game Pass Friends & Family

30 dagen Xbox Game Pass (Console) wordt 12 dagen Xbox Game Pass Friends & Family

30 dagen PC Game Pass wordt 12 dagen Xbox Game Pass Friends & Family

30 dagen Xbox Live Gold wordt 12 dagen Xbox Game Pass Friends & Family

30 dagen EA Play wordt 6 dagen Xbox Game Pass Friends & Family

Xbox Game Pass Friends & Family plan wordt op dit moment nog in enkele landen getest. Een releasedatum voor de Benelux is nog niet bekend.