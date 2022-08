Wolverine schittert in nieuwe trailer Marvel’s Midnight Suns

Marvel’s Midnight Suns mag dan misschien dit jaar niet meer verschijnen, maar des te meer we van de turnbased strategiegame van Firaxis zien, des te meer we er in geïnteresseerd raken.

In de trailer zien we hoe de met adamantium gevulde Logan op zoek is naar verlossing. Hij mag er met zijn stalen klauwen wel op los hakken, maar dat betekent nog niet dat hij een beest is!

Marvel’s Midnight Suns staat voor dit fiscaal jaar gepland en komt dan naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S/X en Nintendo Switch.