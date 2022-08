Warzone 2 verschijnt waarschijnlijk op 16 november

Er is een intern document gelekt bij Activision Blizzard en daarop staat de releasedatum van Call of Duty Warzone 2 vermeld.

Call of Duty Warzone 2 wordt het vervolg op de huidige Warzone, die volgens Infinity Ward tijd voor vervanging is omdat er content uit drie verschillende games in een is gepropt. Daarnaast heeft de game nog steeds te kampen met allerlei problemen en zelfs de hackers zijn nog niet onder controle. Ondanks dat er een anti-cheat software is geïntroduceerd.

Echter zal Warzone 2 weer door Infinity Ward worden ontwikkeld en weten we dankzij het interne document wanneer we de game kunnen verwachten. Call of Duty Modern Warfare 2 staat gepland voor 28 oktober, maar daarvan is de singleplayer eerder te spelen als je de game pre-ordert. Warzone zal dus een kleine drie weken later verschijnen.