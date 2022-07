Ubisoft komt op 10 september met een grote showcase

Ubisoft liet vandaag al weten dat ze deze week Skull and Bones opnieuw zullen onthullen. Echter heeft de Franse uitgever voor september iets groters in de planning.

Op 10 september om 21:00 zal Ubisoft een showcase online knallen waarin men meer games gaat laten zien. Wat we bijna zeker weten, is dat Ubisoft daar iets van Assassin’s Creed zal laten zien.

Tijdens de viering van het 15 jarige bestaan van de serie liet de uitgever al weten in september “de toekomst van de serie” te zullen laten zien.

Er wordt overigens al enige tijd gespeculeerd over een dergelijke showcase. Immers heeft Ubisoft al een flink scala games aangekondigd waar we al enige tijd niks meer van horen. We kijken er in ieder geval naar uit om de plannen van de Franse uitgever te zien!