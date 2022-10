Stemactrice Bayonetta verklapt spin-off met Jeanne

Het lijkt erop dat Hellena Tailor de vorige stem van Bayonetta een spin-off van de reeks heeft verklapt. Het gaat hier niet om een verspreking, aangezien ze het zelfs over een boycot heeft.

Op Twitter plaatste ze een aantal video’s waarin ze tekst en uitleg geeft over de situatie. Ze moest voor Bayonetta 3 opnieuw auditie doen en alhoewel ze enorm gewaardeerd wordt, heeft het team van Platinum Games een vals spelletje gespeeld. Ze heeft zelfs contact met Hideki Kamiya, maar ze geen beter aanbod krijgen dan het schamele 4000 dollar dat de ontwikkelaar had toegekend.

Inmiddels is bekend dat Jennifer Hale de rol zal overnemen en alhoewel Taylor haar al het goeds wenst, hoopt ze dat alle fans de game zullen boycotten. Ook meldt ze in een van de video’s dat ze weet dat er aan een spin-off wordt gewerkt met daarin Jeanne in de hoofdrol en daarvan hoopt ze ook dat de fans van haar werk het links laten liggen.

Overigens heeft Hideki Kamiya wel gereageerd op de rel. Zonder naam te noemen, laat hij weten dat hij “verdrietig en betreurenswaardig over de houding van deze onwaarheid is” en dat hij verder niet op de zaak in wil gaan.

Het is overigens niet de eerste keer dat er over een dergelijke spin-off wordt gesproken. Zo werd er in 2013 ook al gesproken over een game met Jeanne in de hoofdrol. Bayonetta 3 wordt op 28 oktober verwacht voor de Nintendo Switch.