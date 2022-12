Star Wars Jedi: Survivor tijdens Game Awards; mogelijke releasedatum gelekt

EA en Respawn Entertainment zullen tijdens de Game Awards Star Wars Jedi: Survivor gaan tonen. Daarnaast lijkt de mogelijke releaseadatum van de sequel op Fallen Order al gelekt te zijn.

In de nacht van 8 op 9 december zal de Game Awards weer worden gehouden en daar zal Respawn Entertainment Star Wars Jedi: Survivor voor het eerst gaan tonen. Bovendien lijkt het erop dat we niet heel lang meer hoeven te wachten voor we met de game aan de slag mogen, want op Steam stond namelijk de mogelijke releasedatum vermeld.

Daar werd namelijk op de game-pagina vermeld dat de game op 16 maart 2023 zal verschijnen. Er werd er al eerder gespeculeerd over een release begin 2023, dus het zou heel goed kunnen dat we de game dan ook daadwerkelijk kunnen spelen!

Naast de releasedatum stonden er ook wat details over Survivor op de Steam pagina. Zo is Cal geen padawan meer, maar een Jedi Meester. Hij zal overigens nog wel de strijd met de Empire aangaan, maar zal meer vaardigheden tot zijn beschikking hebben. We zijn in ieder geval erg benieuwd naar de opvolger van de zeer goed ontvangen Fallen Order.