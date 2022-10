Star Wars Eclipse details zouden expres gelekt zijn

Eerder meldden we al over een mogelijk nieuwe ras die geïntroduceerd zou worden in Star Wars Eclipse. Deze details zou Quantic Dream expres de wereld in hebben geholpen om onder andere personeel te lokken.

Dit meldt Insider Gaming in een nieuw artikel. De Franse ontwikkelaar heeft al enige tijd moeite om personeel aan te trekken en lijkt het imago dat men in 2018 had niet van zich af te kunnen schudden. Destijds werd er veel gesproken over een gespannen werksfeer.

Door de details te lekken zou Quantic Dream weten of er interesse in de game is en hoopt men de game ook bij ontwikkelaars in beeld te brengen. Het nieuwe soort ras dat in de game wordt geïntroduceerd heet de Zaraan en is een mensachtig ras.

Deze leven onder het regiem van een keizer (niet Palpatine) en daar wordt geweld niet onder stoelen of banken geschoven. Als een stel trouwt, worden zij ook gezien als een unit. Daar lijkt ook een van de problemen in de game te zitten. Hoofdrolspeelster Sarah gelooft helemaal in het regiem van de keizer, maar haar man Xendo is een softie. Deze relatie is dus ook heel belangrijk voor het verloop van het verhaal.

We verwachten niet dat Quantic Dream deze geruchten gaat bevestigen, maar het zou zo maar kunnen dat het team een andere aanpak probeert om personeel te ronselen.