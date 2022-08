Splatoon 3 Direct-presentatie toont verse gameplay en nieuwe details

In een nieuwe Splatoon 3 Direct-videopresentatie van zo’n 30 minuten hebben fans een uitgebreide blik kunnen werpen op de nieuwste game binnen de Splatoon-serie. Splatoon 3 wordt op 9 september uitgebracht voor de Nintendo Switch.

De presentatie gaf nieuwe inzichten over de drie hoofdspelstanden van Splatoon 3: Grondoorlog, de iconische vier-tegen-viergevechten waarin spelers zo veel mogelijk terrein met inkt moeten bedekken; Salmon Run, een coöpstand waarin een team van vier spelers moet proberen om hordes gevaarlijke Salmonietenbazen te verslaan om gouden eieren te verzamelen; en de kakelverse verhaalstand, met als centrale thema de “Terugkeer van de Mammalianen”, waarin spelers in de huid kruipen van agent 3 en het opnemen tegen de kwaadaardige Octarianen.

Bovendien keren multiplayer-evenementen genaamd Splatfests terug naar de serie. De Splatfest World Premiere vindt plaats op 27 augustus en geeft elke Nintendo Switch-bezitter de kans om aan dit wereldwijde event mee te doen voorafgaand aan de release van de volledige game op 9 september. Spelers die de demo hebben gedownload ontvangen een code voor een gratis 7-daagse proefperiode van Nintendo Switch Online voordat de Splatfest World Premiere begint**. Zowel nieuwe als doorgewinterde Splatoon-spelers kunnen een van de drie thema’s kiezen en het vervolgens met elkaar uitvechten in de gloednieuwe Driekleurenoorlog.

Hoogtepunten uit de presentatie waren onder andere:

• Verbeterde Grondoorlog-gameplay: Op een plek die Splatsville heet, is het logisch dat Grondoorlogen hier het favoriete tijdverdrijf van de lokale bewoners zijn. Twee teams van vier hebben drie minuten de tijd om zo veel mogelijk terrein onder te schieten met hun kleur inkt. Er zijn nieuwe technieken geïntroduceerd, zoals de muurboost waarmee spelers in één snelle beweging tegen muren op kunnen zwemmen, en de inktrol waarmee het mogelijk is om uit de inkt te springen en tegelijkertijd om te draaien. Wanneer het personage van de speler een gloed krijgt tijdens het uitvoeren van de actie, wordt inkt van tegenstanders ook deels afgeweerd.

• Nieuwe en terugkerende levels: Grondoorlogen vinden plaats op diverse exotische locaties. Er zijn levels die kenmerkend zijn voor de Splatlands, zoals Forelviaduct, Roggentrog, Zilversmelt-hoogovens en Baarsreservoir. Ook is er de nieuwe Boter-bij-de-vismarkt, een pier waar het krioelt van de straatverkopers. Bovendien keren diverse levels uit Inkopolis terug, zoals Galerie le Guppy, Brandingbrug en El Dorade-resort. Bij de release van de game staan je in totaal 12 levels te wachten, inclusief de levels die in de presentatie werden getoond. Er zullen later meer levels worden toegevoegd via gratis updates na de release***.

• Het trio van Deep Cut: Deep Cut is een mateloos populair trio dat het nieuwsprogramma Anarchie-Splatcast verzorgt. Ze geven informatie over levels die momenteel beschikbaar zijn, maar behandelen ook andere nieuwsitems. Voor het eerst in de serie kun je deze updates nu ook onderweg lezen terwijl je Splatsville verkent.

• Splatfests keren terug: In deze evenementen kiezen spelers uit drie opties een favoriet in een aangekondigd thema. Ze spelen vervolgens voor een team op basis van die keuze en de winnaar wordt bepaald aan de hand van gevechten die gedurende een bepaalde tijd plaatsvinden. Splatfests bestaan uit twee helften: in de eerste helft strijden de drie teams in Grondoorlogen van vier tegen vier. In de tweede helft wordt er een Driekleurenoorlog gehouden, een nieuwe spelstand waarin drie teams tegelijk spelen. Weet het team dat aan de leiding gaat, zichzelf te verdedigen in dit unieke 4-v-2-v-2-gevecht?

• Splatoon 3: Splatfest World Premiere: Iedereen die al voor de release van 9 september in Splatoon 3 wilt duiken, kan op 27 augustus meedoen aan de Splatfest World Premiere*. Vanaf 18 augustus is de gratis demo te downloaden in de Nintendo eShop. Spelers kunnen tot 27 augustus kiezen uit Team Steen, Team Papier en Team Schaar. Op 25 augustus zullen bepaalde delen van de demo al speelbaar zijn. Vervolgens wordt het Splatfest zelf op 27 augustus afgetrapt om 10:00 uur.

• De hoofdwapens in de Splatlands: Alle hoofdwapens uit de vorige Splatoon-games zullen vanaf het begin beschikbaar zijn in Splatoon 3. Ook zijn er nieuwe, Splatlands-specifieke wapens toegevoegd: de elegante Triospanner, die in drie richtingen tegelijk kan schieten en kan worden opgeladen om schoten te lossen die vlak voor de explosie kort bevriezen. De Wisserbladzwieper smijt klodders inkt naar voren met de centrifugale kracht die ontstaat door het zwiepen. De aanval is ook op te laden voor een nog groter effect.

• Speciale wapens: Er zijn speciale wapens die kunnen worden gebruikt als je de meter oplaadt door terrein met inkt te bedekken, en in Splatoon 3 zijn er nieuwe speciale wapens te vinden. Zo is er de Reddingsbar – wanneer deze wordt geactiveerd, verschijnt er een koelkast vol drankjes die de stats van je teamleden een boost geven. Ook is er de Golfbeker die sonische golven in de directe omgeving genereert. En de Opblaashaai is een opblaasbaar gevaarte dat naar voren spurt en aan het einde een inktexplosie veroorzaakt. Enkele bekende speciale wapens uit de Splatoon-serie, zoals de Spetterraketten, Inktjet, Spetterbui, Ultrastempel en Coole bom, maken wederom hun opwachting. Speciale wapens zijn gekoppeld aan hoofdwapens, dus spelers kunnen de combinatie zoeken die bij hun speelstijl past.

• Vechtstijlen: Grondoorlogen zijn niet de enige vorm van vermaak in de Splatlands. In chaosgevechten strijden spelers om rangen. Er zijn vier vechtstijlen, die elkaar continu afwisselen: Spetterzone, Torentwist, Bazookarper en Schelpenstrijd. Kies chaosgevecht (sessie) als je in je eentje een uitdaging aan wilt gaan. Als je liever met vrienden wilt spelen, dan is chaosgevecht (open) de betere keuze. In privégevechten kunnen spelers zelf de spelstanden en andere opties bepalen. Elke spelstand die beschikbaar is in de lobby, behalve chaosgevecht (sessie), is met vrienden te spelen. Voor het eerst in de serie is het dus mogelijk om na een potje in dezelfde samenstelling verder te spelen. Spelers kunnen ook lokale communicatie gebruiken bij De Flipper om met spelers in de buurt in verschillende spelstanden te spelen.

• De grootste Salmon Run ooit: De spelstand Salmon Run, waarin je met vier spelers samenwerkt om visseneieren te stelen van de nogal agressieve Salmonieten, keert terug in Splatoon 3. Salmon Run kan in Splatoon 3 te allen tijde worden gespeeld. Spelers komen oog in oog te staan met angstaanjagende wezens die Salmonietenbazen worden genoemd, waaronder de nieuwe Dreksel en de Bombarie. Soms duikt er zelfs een gigantisch Salmonster op dat bekendstaat als Sumosalmo. Daarnaast vindt elke paar maanden een Big Run plaats. Gedurende dit evenement dringen Salmonieten de stad binnen waar Inklings en Octolings wonen.

• Terugkeer van de Mammalianen: De gloednieuwe Verhaalstand is ideaal om wapens te leren gebruiken, terwijl je een avontuur beleeft waarin je meer te weten komt over de geheimen van Alterna, de vloeivacht, en hoe dit samenhangt met het centrale thema. Spelers kruipen in de huid van agent 3, de nieuwste rekruut van de nieuwe Kraakcommando’s, en gaan de strijd aan met het leger van de Octarianen, die om de een of andere reden schrikbarend harig blijken te zijn. Spelers verkennen samen met hun maatje Salmini allerlei levels, waarvan het ene nog gekker is dan het andere.

• Functies in de lobby: De lobby in Splatsville herbergt diverse functies. Vrienden die online zijn, verschijnen als 3D-hologrammen. Je kunt makkelijk meedoen aan een gevecht als bondgenoot, of als tegenstander. En door een team te vormen en te spelen kunnen spelers altijd zien wat hun vrienden aan het doen zijn. In de lobby kun je overigens ook je recente gevechten opnieuw bekijken, zelfs vanuit het perspectief van een andere speler.

• Personaliseren met de catalogus: Aan het begin van een gevecht verschijnen er profielen. Deze kunnen worden gepersonaliseerd met een achtergrond, badge en titel. Bovendien kun je kiezen welke reactie je personage geeft als je een gevecht wint. Al dit en meer kan worden verkregen via de catalogus in de game, die beschikbaar is bij Aqua Morgana, een winkel aan de rand van Splatsville. Spelers kunnen punten verdienen in gevechten en deze inwisselen voor diverse voorwerpen, zoals seizoensgebonden uitrusting en vaardigheden. Na de eerste uitgave van de catalogus zullen er twee jaar lang elke drie maanden updates volgen***.

• Slijkslag: In de Slijkslagdojo worden potjes Slijkslag gehouden. Slijkslag is een op Grondoorlog gebaseerd kaartspel waarin twee spelers duelleren. Spelers kunnen verschillende kaarten gebruiken om diverse vormen met inkt te bedekken, kracht op te bouwen en alles in één keer ontketenen met een speciale aanval. Er zijn meer dan 150 kaarten om te verzamelen.

• SplatNet 3: SplatNet 3 is een onlinedienst voor Splatoon 3 in de Nintendo Switch Online-app voor smartapparaten. Je kunt er terecht om je meest recente gevechtsstatistieken te bekijken, speciale uitrustingen in de Tentashop te bestellen die niet in winkels te koop zijn, en vele andere functies. Een nieuwe functie is Pelles Aardboltoer. Help deze makker op zijn reis door inktpunten te gebruiken die je verdient tijdens gevechten. SplatNet 3 zal vanaf de release van de game beschikbaar zijn.

• Nieuwe amiibo: Deze winter worden er nieuwe amiibo-figuurtjes (worden apart verkocht) van Splatoon 3 uitgebracht, waaronder losse amiibo-figuurtjes van Octoling-jongen, Inkling-meisje en Salmini. Door de amiibo in de game te scannen, krijgen spelers de mogelijkheid om hun favoriete uitrustingscombinaties op te slaan als lievelingsstijlen en in een handomdraai om te kleden. Bovendien hebben de amiibo exclusieve uitrustingen en kun je in de game samen met je amiibo op de foto.

• Updates na de release: Na de release van de game zal er twee jaar lang elke drie maanden een gratis seizoenscatalogus worden uitgebracht. Rond de tijd dat er een nieuwe catalogus verschijnt in de game, zullen er ook nieuwe wapens worden toegevoegd. Daarnaast staan X-gevecht en Toernooigevecht op de planning om te worden toegevoegd in een toekomstige update. X-gevecht wordt ontgrendeld na het behalen van een extreem hoge rang in Chaosgevecht. In het toernooigevecht strijden spelers elke twee uur in teams op basis van hun score in chaosgevechten. Daarnaast staat er ook grootschalige, betaalde DLC op de planning. In de toekomst wordt hierover meer informatie gedeeld.