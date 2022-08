Soedesco neemt Spaanse studio Superlumen over

Het Rotterdamse Soedesco heeft in een persbericht laten weten 100% van de aandelen van Superlumen te hebben overgenomen.

Superlumen werd in 2015 opgericht en werkte aan meer dan 70 projecten, waarvan Desolatium misschien wel hun bekendste werk is.

Juan Cassinello, CEO van Superlumen, is enthousiast over de kansen:

“Na 6 jaar virtuele ervaringen te hebben ontwikkeld voor prominente Spaanse merken, hebben we besloten ons meer te richten op het ontwikkelen van onze eigen IP. Voor ons betekent deze overname dat we dat kunnen doen, zonder ons zorgen te hoeven maken over niet-ontwikkelingsgerelateerde zaken. Dit zorgt voor meer gemoedsrust en ruimte voor creativiteit. We staan ​​te popelen om samen met onze nieuwe collega’s te werken en te leren en de best mogelijke videogames voor ons publiek te maken.”

Bernardo Hernandez, General Manager van SOEDESCO Ibérica, is ook blij met de overname:

“We zijn ervan overtuigd dat de overname van Superlumen een geweldige strategische beslissing voor de lange termijn is. De studio heeft een getalenteerd en gepassioneerd ontwikkelingsteam, een sterke merkidentiteit en een veel creatief potentieel dat we onaantastbaar willen laten terwijl we verder gaan. We kijken ernaar uit om de komende jaren nieuwe IP’s en games naar ons publiek te brengen.”

We zijn zeker benieuwd wat Superlumen voor games gaat ontwikkelen en zullen dit uiteraard op de voet blijven volgen!